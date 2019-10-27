Квята оштрафовали на 10 секунд, лишив очков

Даниила Квята оштрафовали на 10 секунд сразу после финиша Гран При Мексики. Судьи FIA признали его виновным в столкновении с Нико Хюлькенбергом на последнем круге. Россиянин атаковал пилота Renault в борьбе за девятое место, и на торможении задел его заднее правое колесо своим передним левым в последнем повороте гонки.

Это привело к развороту Хюлькенберга, который добрался до финиша 11-м.

Десятисекундный штраф отбросил Квята на две позиции назад – с девятого места на 11-е. На девятую строчку переместился напарник россиянина Пьер Гасли, а Хюлькенберг стал десятым.