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Формула 1 / Новость

Квят оказался на карантине без интернета

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Квят оказался на карантине без интернета
18 апр. 2020 г., 11:11

Российский гонщик Формулы 1 признался, что проводит вынужденный отпуск без постоянного интернет-соединения. Даниил Квят не может вызвать рабочих, чтобы те провели ему связь, так как они сами сидят на карантине

«Не могу подключиться: есть проблемы с интернетом, а сейчас нельзя вызвать рабочих, чтобы они все исправили. Хочется поучаствовать [в виртуальных гонках], но интернет не подключается», – рассказал Даниил Квят во время видеоинтервью Виталию Петрову.

Так пилот AlphaTauri ответил на вопрос о том, почему он не выступает в кибергонках. Услышав об этом, Петров предложил Квяту свою помощь в устранении неполадок с интернет-соединением.

Даниил Квят проводит карантин в Монако. «В Монако моя база, квартира, здесь все мои вещи, родная кровать», – заявил Квят. Команда Даниила базируется в Италии – в частности, босс AlphaTauri Франц Тост самоизолировался в своей квартире в городе Фаэнца, где расположена штаб-квартира гоночного коллектива.

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Во время вынужденного перерыва в гонках многие коллеги Квята по Формуле 1 участвуют в виртуальных гоночных турнирах. К примеру, Шарль Леклер выиграл титул в благотворительной серии «ГонкаЗаМир», а Макс Ферстаппен занял первое место в киберчемпионате «Настоящие гонщики никогда не сдаются».

Последним к виртуальным гонкам решил подключиться Себастьян Феттель. Четырехкратный чемпион признался, что прежде не занимался симрейсингом, но теперь купил себе руль, чтобы попробовать себя в компьютерных играх.

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