Квят объяснил, зачем он выступает в Формуле 1
Российский пилот рассказал, в чем смысл его участия в гонках
Даниил Квят признался, для чего ему Формула 1. Заявление российского гонщика в видеоформате опубликовали в твиттере чемпионата мира. «Я гоняюсь потому, что так чувствую себя живым, – говорит Квят на видео. – И потому, что это позволяет мне почувствовать: есть дело, в котором я лучший».
«Чувства, которые дарит управление болидом Формулы 1, совершенно особенные, – добавил Квят. – Столько мощности, столько прижимной силы. Невероятно, как быстро едет эта машина».
В 2020 году российский спортсмен должен выступить за команду AlphaTauri – дочерний проект компании Red Bull. Сезон Формулы 1 так и не начался из-за эпидемии коронавируса: первые восемь гонок отменили.
Все участники отправились на карантин – базы команд закрыли, а гонщики разъехались по домам. Уроженец Уфы Даниил Квят живет в Монако. Российский гонщик провел детство в Италии, где участвовал в картинговых соревнованиях. Какое-то время Квят жил в Великобритании, так как там базируется команда Red Bull, а затем Даниил переехал в Монте-Карло.
В середине марта Квят слетал в Австралию, где должен был пройти первый Гран При Формулы 1. После отмены гонки пилот вернулся в Европу. По информации Motorsport.com, Квят проводит карантин в Монако.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|AlphaTauri В Магазин
|Автор
|Антон Погорельский
Квят объяснил, зачем он выступает в Формуле 1
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