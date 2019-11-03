Квят видит в жестких шинах шанс на успех в Остине
Российский гонщик заверил: вместе с командой он уже исправил то, что мешало ему выжать максимум из машины в начале уик-энда.
Даниил Квят на протяжении всех сессии Гран При США уступает своему напарнику Пьеру Гасли. В квалификации россиянин оказался 13-м после аннулирования результата его последней, в то время как Гасли смог пройти в Q3 и на старте займет 10-ю позицию. Однако разрыв по скорости между напарниками оказался невелик – и по мнению Квята, ощущения от автомобиля позволяют рассчитывать на хороший результат гонки.
«Я весь уик-энд был недоволен машиной, но во втором сегменте почувствовал, что сам еду лучше и машина работает лучше, – рассказал Квят журналистам после окончания квалификации. – Я был действительно доволен своим кругом. До этого у меня были проблемы с недостаточной поворачиваемостью, но затем ситуация выправилась. Так что, гонка все еще может пройти позитивно для меня»
На Гран При Мексики пилоты Toro Rosso оказались в непростой ситуации, так как попадание в третий сегмент квалификации обрекло их на старт на мягких шинах, а с вместе с этим – на лишний пит-стоп. Квят не уверен, что в Остине использование Soft на первом отрезке приведет к таким же проблемам – но полагает, что старт на жесткой резине может ему помочь.
«Не знаю, какие шины будут работать лучше, – признал россиянин. – В Мексике все было предельно ясно, а здесь ясности меньше. Я еще не знаю, на каких шинах буду стартовать. Но могу точно сказать, что это будет не самый мягкий состав. Уверен, что при старте с 13-го места могу провести очень удачный день, учитывая мой гоночный темп в этом сезоне».
Дополнительная информация: Эд Стро
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Квят видит в жестких шинах шанс на успех в Остине
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