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Формула 1 / Гран При США / Новость

Квят видит в жестких шинах шанс на успех в Остине

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Квят видит в жестких шинах шанс на успех в Остине
Автор:
, редактор
3 нояб. 2019 г., 12:30

Российский гонщик заверил: вместе с командой он уже исправил то, что мешало ему выжать максимум из машины в начале уик-энда.

Даниил Квят на протяжении всех сессии Гран При США уступает своему напарнику Пьеру Гасли. В квалификации россиянин оказался 13-м после аннулирования результата его последней, в то время как Гасли смог пройти в Q3 и на старте займет 10-ю позицию. Однако разрыв по скорости между напарниками оказался невелик – и по мнению Квята, ощущения от автомобиля позволяют рассчитывать на хороший результат гонки.

«Я весь уик-энд был недоволен машиной, но во втором сегменте почувствовал, что сам еду лучше и машина работает лучше, – рассказал Квят журналистам после окончания квалификации. – Я был действительно доволен своим кругом. До этого у меня были проблемы с недостаточной поворачиваемостью, но затем ситуация выправилась. Так что, гонка все еще может пройти позитивно для меня»

На Гран При Мексики пилоты Toro Rosso оказались в непростой ситуации, так как попадание в третий сегмент квалификации обрекло их на старт на мягких шинах, а с вместе с этим – на лишний пит-стоп. Квят не уверен, что в Остине использование Soft на первом отрезке приведет к таким же проблемам но полагает, что старт на жесткой резине может ему помочь.

«Не знаю, какие шины будут работать лучше, – признал россиянин. – В Мексике все было предельно ясно, а здесь ясности меньше. Я еще не знаю, на каких шинах буду стартовать. Но могу точно сказать, что это будет не самый мягкий состав. Уверен, что при старте с 13-го места могу провести очень удачный день, учитывая мой гоночный темп в этом сезоне».

Дополнительная информация: Эд Стро

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Иван Матушкин

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