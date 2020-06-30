Квят готовился к Гран При Австрии через iPad

В ближайший уик-энд в Австрии стартует новый сезон чемпионата Ф1 – из-за глобальной вирусной пандемии первая гонка пройдет почти на четыре месяца позже, чем планировалось первоначально.

Как оказалось, хотя многие страны к лету и ослабили ограничения, до полной свободы передвижений пока еще очень далеко. Макс Ферстаппен не смог приехать в Британию на тесты Red Bull, а Даниилу Квяту эти же нормы не позволили поработать на симуляторе команды в Милтон-Кинсе.

«У меня не было возможности доехать до симулятора из-за карантинных ограничений, – рассказал россиянин пресс-службе AlphaTauri. – Надо посмотреть за развитием этой ситуации в ближайшие недели».

Квят добавил: «Мы оставались на связи с Маттиа, моим гоночным инженером. Я наладил дома небольшой симулятор, и мы провели несколько тренировок квалификации.

Рядом со мной лежал iPad, через который мы устанавливали соединение и отрабатывали совместные действия. Он общался со мной так, будто я в действительности нахожусь на трассе. Это было лучшее, что в наших силах.

Я знаю, что многие другие пилоты Ф1 активно занимаются симрейсингом, но должен сказать, что мне это не подходит. Я не чувствую, что это похоже на управление реальной машиной».

Гран При Австрии пройдет 3-5 июля.