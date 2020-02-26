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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Новость

Квят объяснил остановку на трассе в конце сессии

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Квят объяснил остановку на трассе в конце сессии
Автор:
26 февр. 2020 г., 17:51

Российский пилот остановился на трассе за пять минут до завершения четвертого тестового дня в Барселоне – по его словам, в AlphaTauri приняли решение перестраховаться.

AlphaTauri Даниила Квята остановилась на трассе одновременно с Red Bull Макса Ферстаппена. Россиянин и голландец вынуждены были покинуть свои машины, а сама сессия в среду была остановлена красными флагами. По словам россиянина, инженеры заметили что-то подозрительное на данных телеметрии и посоветовали ему не возвращаться в боксы.
 
«Они просто увидели что-то, и так как это все равно был наш последний выезд, мы просто подумали, что будет проще и безопаснее просто остановиться на трассе, – сказал он. – В итоге, насколько я понимаю, ничего серьезного не случилось, но смысла доезжать до боксов все равно особенного уже не было. Все в порядке».
 
Даниила отметил, что в остальном день прошел практически по плану. Россиянин, который сменил за рулем AlphaTauri Пьера Гасли после обеда, проехал 61 круг по трассе и показал четвертое время. Француз в свою очередь расположился в протоколе на пятой строчке.
 
«Это была продуктивный день, – сказал он. – Когда вы работаете с новой машиной, вы всегда пытаетесь понять ее лучше и лучше с каждым новым выездом на трассе. Это именно то, чем мы занимались сегодня. Мы опробовали несколько вещей, на которые не останется время в ходе тренировок [во время Гран При]. Мы пробовали, смотрели на телеметрию, я пытался понять, как изменения сказываются на пилотировании и так далее.
 
Мы не гнались за скоростью, просто работали по собственной программе. Я доволен данными, которые удалось собрать. Что было важно – так это понять, как меняется поведение машины, когда мы вносим те или иные изменения.
 
Я чувствую, что мы понимаем машину лучше и лучше каждый день».
 

В четверг полный день за рулем AlphaTauri отработает Гасли. Квят вернется в кокпит в пятницу и завершит тестовую программу команды в Барселоне.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Среда
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Олег Карпов

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