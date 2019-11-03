Квят обвинил нестабильные правила в своем нарушении в квалификации
Российский пилот Toro Rosso счел, что нарушил границы трассы в Остине из-за непонятных правил.
Даниил Квят стал 13-м в квалификации Гран При США, уступив своему напарнику Пьеру Гасли, который прошел в Q3 и стал десятым. В конце второго сегмента Квят показал 11-е время, но его время было удалено за нарушение пределов трассы. По мнению российского гонщика, если он и выехал за черту, то совсем на чуть-чуть.
«Не думаю, что мне надо что-то объяснять, вы сами все видели, – сказал Квят. – Правила есть правила, они одинаковы для всех. Вероятно, я заехал вправо на один сантиметр, больше там быть не могло, потому что правое колесо было на белой линии. Было бы здорово узнать, что именно привело [к отмене круга]».
По мнению Квята, главная проблема с его наказанием состоит в том, что правила о границах трассы нестабильны, и не всегда ясны для пилота.
«Я так и не понял за весь этап, должен я быть на линии, или за ней, или полностью с внутренней стороны… Мне этого так и не прояснили. Я был уверен, что все будет в порядке, потому что колесо было на белой линии, а нам весь сезон говорили, что она и есть предел. Но теперь выясняется, что быть на ней – недостаточно.
Проблема в том, что правила все время меняются. Сначала была белая линия перед бордюром, и ты должен быть внутри нее всеми четырьмя колесами. Теперь там красно-белый поребрик. А сейчас еще что-то другое. Это уже чересчур. Нам нужно одно правило для всех поворотов.
Я не говорю, что против своего наказания, правила есть правила. Я их нарушил и поплатился. Ничего от этого не выиграл, но такова жизнь. Надо просто знать, где находится черта, и не иметь в каждом повороте новое правило. Одна линия, другая, линия слева, линия справа, а то вообще красно-белый бордюр. Пусть будет как раньше: четыре колеса в пределах белой линии, начерченной перед бордюром. И все».
Дополнительная информация: Эд Стро
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Квят обвинил нестабильные правила в своем нарушении в квалификации
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