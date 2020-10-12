Квят обвинил Элбона в непрофессионализме

Гран При Айфеля для Даниила Квята был испорчен столкновением с Алексом Элбоном в первой половине гонки. Пилот Red Bull обгонял россиянина, но без нужды расширил траектрию и задним колесом сломал на AlphaTauri крыло.

Элбон получил в наказание 5 секунд и два штрафных балла, а Квят, потеряв очень много времени на возвращение в боксы и смену крыла, финишировал последним. Инцидент вызвал резкую критику со стороны россиянина.

«Я вообще его маневр не понял, – цитирует Квята пресс-служба Ф1. – Что он там делал? Это было непрофессионально, он плохо оценил ситуацию. Не ждешь такого от пилота подобного уровня, который уже столько выступает.

Моя гонка была просто разрушена. Мне пришлось целый круг очень медленно ехать [в боксы] со сломанным крылом. Оно попало под машину и повредило все днище и систему охлаждения тормозов. После этого вся гонка была тяжелой борьбой, потому что машина сильно потеряла в прижимной силе. Я только надеялся, что пойдет дождь или еще что-то странное случится».

Сам Элбон объяснения своему маневру тоже не нашел: «Даниил выехал из поворота широковато, а я неверно оценил обстановку. Не могу точно сказать, что там произошло. Но мы поехали в последний поворот и соприкоснулись».

В прошлом году Квят и Элбон были партнерами по команде, прежде чем тайца перевели в Red Bull.