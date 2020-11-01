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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?

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Квят обогнал сразу трех пилотов на рестарте. Как у него так получилось?
Автор:
, Главный редактор

Пробиться в первую пятерку россиянину помогли изношенные шины на болиде Леклера и поспешные действия Серхио Переса

Даниил Квят стал одним из героев недавно финишировавшего Гран При Эмилии-Романьи. За 5 кругов до финиша гонки – когда был дан рестарт после выезда машины безопасности – россиянин был 7-м. Финишировав на этой позиции, Даниил повторил бы свой лучший результат в сезоне. Однако этим пилот не удовлетворился – и буквально через полкруга после рестарта переместился на 4-е место, где и финишировал.

«Жаль, конечно, что это не подиум – ведь я финишировал сразу за Риккардо, – поделился Квят своими впечатлениями после финиша с ведущими канала Sky Sports. – Но пока я обгонял других в самом начале круга, Даниэль смог окончательно прогреть свои шины. А если темп с едущим сзади соперником у тебя примерно одинаковый, то на этой трассе можно не беспокоиться на позицию.

Что касается борьбы на рестарте, то из-за остывших шин ситуация была не слишком простой. Я ехал следом за Серхио Пересом – и мне показалось, что он рановато сам вышел из слип-стрима. Я тщательно за ним следил, пытаясь понять, куда он поедет – налево или направо, налево или направо. И когда он все-таки решил сместиться правее, я некоторое время оставался на хвосте у Элбона. Это было рискованно, но в итоге помогло мне ускориться. Благодаря этому я смог на подходе к повороту поравняться с Алексом, и он начал меня выдавливать, но было уже поздно».

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Квят и Перес в это время ехали на мягких шинах примерно одинаковой степени износа, на Red Bull Элбона стояли основательно изношенные шины Hard. Как и Шарлю Леклеру, занимавшему 4-е место и ставшему новой целью россиянина. К моменту рестарта комплект покрышек Hard на Ferrari отработал уже 45 кругов.

«Я понимал, что выходы из поворотов у Шарля будут слабоваты – поэтому в предыдущем повороте перед атакой постарался быть как можно быстрее именно на выходе, – рассказал Квят о борьбе с монегаском. – Отступив при этом от траектории, которую выбрал раньше, как идеальную.

 

По внешнему радиусу в этом повороте обгоняют нечасто – поэтому мне пришлось положиться на профессионализм Шарля. Я оставил ему место, но ведь он мог допустить ошибку, заскользить – и врезаться в меня. Но Шарль оправдал мои ожидания и действовал без помарок».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Даниил Квят
Автор Кирилл Качнов

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