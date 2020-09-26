Квят об угрозе со стороны Цуноды: Я давно привык не переживать по таким поводам

Протеже Honda и пилот юниорской программы Red Bull Юки Цунода в Сочи выиграл квалификацию Формулы 2 и закончил вторым субботнюю гонку. Японец продолжает бороться за титул в серии и за пять гонок до конца сезона занимает четвертую строчку в протоколе личного зачета. Удержавшись на которой до конца года, он сможет заработать достаточно баллов для получения суперлицензии.

Цуноду называют одним из претендентов на место в AlphaTauri в 2021 году, и многие эксперты считают, что место Юки в Формуле 1 уступит Даниил Квят. В субботу после квалификации Ф1 в Сочи Даниила спросили об успехах японца и возможных переживаниях по поводу будущего.

«Что ж, вы знаете, что я уже достаточно давно в этом бизнесе, чтобы перестать беспокоиться и переживать о тех вещах, которые находятся вне моего контроля, – сказал он. – За что я могу отвечать, так это за то, чтобы стремиться приносить лучшие результаты AlphaTauri на той машине, которую они мне предоставляют.

Я больше думаю о том, что у меня сейчас началась череда неплохих выступлений. В последних гонках я лучше стал понимать машину. Мы достаточно долго работали с моей группой инженеров, чтобы улучшить выступления и по субботам тоже. Мы работали очень много, и сейчас я вижу результаты этой работы. Было бы неправильно в этот момент отвлекаться на что-то еще, и даже нечестно по отношению к моим инженерам.

Так что сейчас я буду концентрироваться именно на этом. С тем опытом, который у меня был в Формуле 1 и вообще в жизни, я вообще уже не беспокоюсь о таких вопросах, слухах и так далее».

Отвечая на вопрос, хочет ли он остаться в AlphaTauri, Даниил сказал: «Конечно, я был бы рад остаться. Мне нравится Формула 1. Я наслаждаюсь тем, что пилотирую быстрейшие машины в мире. Я полностью отдаюсь этой работе, я посвящаю ей себя и я напряженно работаю. Я в мире автоспорта уже 16-17 лет, и конечно, я бы не задержался в нем так долго, если бы мне это не нравилось.

Надо быть терпеливым. Эта команда сильно выросла за последние годы, особенно за последние пару лет. Я чувствую себя ее частью и, конечно, я бы хотел продолжить за нее выступать. Без сомнений. Но надо быть терпеливым и продолжать каждый уик-энд выкладываться на полную. В итоге это единственное, что имеет значение».

Будущее Квята в Ф1 фактически будет зависеть от высшего руководства гоночной программы Red Bull – однако ее боссы часто откладывают решение вопросов о составах пилотов своих команд до конца года.

«Что бы ни было со сроками, все имеют право принимать решения тогда, когда хотят, – сказал Квят по этому поводу. – У каждого своя ситуация. Мы говорим об этом с моим менеджером, Николя [Тодтом]. Я доверяю ему во всех таких вопросах. И когда в определенный момент нам нужно будет что-то узнать, мы сделаем это. Но прямо сейчас еще не время. Сейчас надо фокусироваться на текущем уик-энде, на каждой гонке. Календарь очень плотный, а все Гран При одинаково важны. Прошлая гонка сложилась очень хорошо, и я хочу продолжать в том же духе».