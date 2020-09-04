Квят о темпе в пятницу: Хорошо, но нам есть над чем работать

По итогам пятничных тренировок пилоты команды из Фаэнцы закрепились в лидирующей группе. В первой сессии Даниил Квят показал четвертое время, а его напарник Пьер Гасли – шестое. Во второй россиянин остался седьмым, а француз – четвертым.

Формально это лучшая пятница AlphaTauri в сезоне, но по словам Квята, далекоидущие выводы о темпе команды в Монце делать пока рано.

«У нас был нормальный день, – сказал россиянин на медиа-сессии. – Но нам все еще есть над чем работать. Мои круги на мягких шинах не были чистыми, так что этим нам надо заняться. Но пока все идет хорошо.

В целом это была обычная пятница. Мы нормально потрудились, проехали много кругов, чистых кругов, без серьезных проблем, и ощущения от пилотирования неплохие. Мы продолжим работать, чтобы завтра все прошло еще лучше.

На этой трассе никогда не знаешь, как относиться к результатам тренировок. Это достаточно быстрая трасса, она отличается от других. У нас и в Спа все было неплохо. Посмотрим, что будет завтра, и получится ли у нас сделать шаг вперед».