Квят о темпе Toro Rosso в пятницу: Все идет по плану

Даниил Квят успешно начал Гран При Мексики, завершив в первой десятке обе пятничные тренировки. Во второй сессии ему удалось показать шестое время, пропустив вперед лишь пилотов топ-команд: Ferrari, Red Bull и Mercedes.

«Мы сегодня выполнили всю запланированную программу, – подвел итоги дня россиянин. – Я проехал продуктивные круги, сделал все, что мы намечали, и пока все работает хорошо. Надо просто удостовериться, что мы не упустим возможностей в ближайшие пару дней.

У нас хорошая база. Но, само собой, нам все еще надо хорошо поработать, чтобы выжать еще больше в решающих сессиях.

У нас не было никаких особенных ожиданий, честно говоря. Мы просто нормально поработали в пятницу, и закончили ее на тех позициях, на которых закончили. Я не слишком обращал внимания на это».

Он добавил: «Мы работали по обычной программе. Никаких поводов для головной боли нет, но нам еще надо все отладить, чтобы лучше понять машину, потому что на этой трассе порой шины ведут себя иначе».