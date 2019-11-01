Квят о судействе в Ф1: Я уже запутался, что можно делать, а что нельзя

В конце гонки в Мехико Даниил Квят столкнулся с Нико Хюлькенбергом в борьбе за девятое место, за что получил штраф в десять секунд после финиша. Российский пилот мог набрать два очка, но из-за наказания переместился на 11-ю позицию.

Комментируя итоги той гонки, Даниил предложил оставить состав судей неизменным на весь сезон, чтобы их решения были более последовательными и предсказуемыми.

«Я согласен и не согласен одновременно, – сказал Квят в интервью Матч ТВ. – Просто непонятно: с некоторыми судьями одни вещи проходят, с другими – нет. Поэтому я думаю, что нам нужны одни и те же стюарды на весь сезон, чтобы не было таких вещей.

Поэтому я, честно говоря, не понимаю, я уже запутался – что можно, а что нельзя. В целом, раз они решили выписать штраф, то без проблем, я все равно доволен своей гонкой. Да, я потерял одно очко, но такое бывает. Я всегда хочу большего и всегда будут пробовать атаковать, если такая возможность есть, особенно в последнем повороте последнего круга. Так что я не жалею, такое случается».