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Ферстаппен о Хэмилтоне: Он просто опытнее меня, а вовсе не лучше

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, Ответственный редактор

По мнению гонщика Red Bull, единственным преимуществом его соперника является большее количество проведенных Гран При

Ферстаппен о Хэмилтоне: Он просто опытнее меня, а вовсе не лучше

Победа в Монако позволила Максу Ферстаппену впервые в карьере возглавить общий зачет Формулы 1 – нет сомнений, что их соперничество с Льюисом Хэмилтоном станет главной темой нынешнего сезона чемпионата мира. 

Голландец, несмотря на юный возраст, проводит в Ф1 уже седьмой сезон – в его активе сейчас 12 побед и 47 призовых кубков. 

В недавнем интервью Sky Italia Макса спросили, согласен ли он с утверждением, что в их споре с Льюисом у сэра семикратного есть преимущество, так как тот является более совершенным гонщиком.

«Я считаю иначе, – ответил Ферстаппен. – Разумеется, это только мое мнение. 

Да, у него больше опыта. Но это не значит, что он совершеннее меня. А если кто-то не согласен с моей позицией – это его право».

Он добавил: «Я никому и ничему не завидую. И очень доволен той ситуацией, в которой пребываю. Мне повезло выступать в Ф1 и жить своей собственной жизнью. Во мне нет ни желчи, ни зависти. А если у кого-то иные взгляды, я рад за него».

В ближайший уик-энд спор Ферстаппена и Хэмилтона продолжится на городской трассе в Баку. Там Макс ни разу не был на подиуме и за три последних года всего раз добрался до финиша. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Автор Александр Кабановский

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