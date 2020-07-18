Квят о провале в квалификации: Мы с машиной говорим на разных языках

Даниил Квят по итогам квалификации показал 17 результат, опередив лишь двух пилотов Alfa Romeo и Ромена Грожана из Haas. При этом его напарник по команде Пьер Гасли пробился в третий сегмент.

«Это тяжелый уик-энд для нас, – сказал россиянин в интервью телевизионным бригадам сразу после того, как закончил борьбу. – У нас было несколько сложных сессий, а это всегда сказывается на уверенности. Что касается настроек, то тебе они либо сразу нравятся, либо нет.

Мне с моей группой инженеров надо будет много работать, чтобы понять, как сделать так, чтобы машина лучше подходила под мой стиль пилотирования. Как только мы поймем это, все должно наладиться».

Квят добавил: «В настоящий момент мы с машиной говорим на разных языках. Так что это нормально, что мы пытаемся искать другое направление в настройках. Надеюсь, это поможет мне прибавить».

Даниил подчеркнул, что испытывает проблемы только в режиме квалификации. «В гонке у меня всегда все в порядке, с этим трудностей нет, – сказал он. – Но на протяжении следующих нескольких уик-эндов нам нужно попробовать некоторые вещи, которые касаются работы на одном быстром круге».

Motorsport.com ведет текстовую онлайн-трансляцию квалификации. Гонка Формулы 1 в Венгрии состоится в воскресенье, 19 июля. Старт намечен на 16:10 по московскому времени.