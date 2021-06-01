Квят о Марко: «Он изнывает от желания позвонить мне»

Даниил Квят стал очередным гостем F1 Naiton – одного из официальных подкастов чемпионата мира. Выпуск был посвящен приближающемуся Гран При Азербайджана – однако ведущие затронули и тему возможного возвращения россиянина в число участников чемпионата мира. И не обошлись без упоминания о проекте Red Bull/AlphaTauri, руководители которого уже однажды отказались от услуг Даниила в конце 2017 года – но передумали спустя сезон.

«О, я думаю от просто изнывает от желания позвонить мне, – в шутку сказал гонщик, упомянув о спортивном консультанте «Быков» Хельмуте Марко. – Но, думаю, в этот раз его может остановить гордость. Ведь когда в прошлый раз они позвали меня назад – это выглядело отчасти как признание собственной ошибки.

Сейчас я смотрю на все широко открытыми глазами – да и уши не затыкаю. И скажу прямо – найду способ реализовать возможности, если они появятся.

Но в данный момент я рад своей работе в Alpine. Я выкладываюсь по максимуму, чтобы быть полезным команде – и сосредоточен прежде всего именно на этом. Я наслаждаюсь атмосферой в команде. Там много интересных людей – и это очень серьезный коллектив. На Гран При и тестах, где я бывал, все работало как часы, все было тщательно организованно, все действовали как единый организм. Интересно следить за развитием событий – думаю, у команды более чем достойный потенциал».