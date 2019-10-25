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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Квят о дисквалификации Renault: Не лучший способ набрать очки

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Квят о дисквалификации Renault: Не лучший способ набрать очки
Автор:
25 окт. 2019 г., 06:35

Российский пилот прокомментировал изменения в итоговом протоколе Гран При Японии, где – благодаря дисквалификации гонщиков Renault – переместился на десятое место.

Благодаря исключению Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из итогового протокола Гран При Японии этап на «Сузуке» принес Даниилу Квяту одно очко. И прервал серию из нескольких гонок, в которых Даниил Квят не мог набрать зачетные баллы. Россиянин не финишировал в десятке с Гран При Бельгии, прошедшего в начале сентября. 

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В четверг вечером в Мехико пилота STR спросили не считает ли он попадание в зачетную зону на Сузуке предзнаменованием того, что черная полоса закончилась.

«Возможно, возможно, – ответил Даниил. – Я думаю, у нас уже был достаточно чистый уик-энд. Пусть в квалификации мы и не смогли найти верный баланс в условиях ветреной погоды – но в гонке все было как обычно, у меня были очень хорошие ощущения.

В конечном счете все сводится к тому, что нам просто надо провести здесь классический чистый этап – и все должно вернуться на прежние рельсы. Но это правда, что после летнего перерыва в чемпионате все складывалось для меня не слишком просто. Тем не менее, я доволен отдельными моментами. Если мы все будем делать правильно, мы в состоянии выступить сильно и показать хороший результат.

Я услышал об этом [дисквалификации Renault] сегодня [в четверг] с утра. Само собой, это не самый лучший способ набрать очки. Но в то же время моя гонка был достаточно хорошей, и после финиша я был разочарован, что мы не добрались до очков.  Потому что еще два-три круга – и все могло быть значительно лучше.

В любом случае, это хорошие новости для команды. Это не меняет моих ощущений, но мы ведем напряженную борьбу в Кубке конструкторов. Мы должны сфокусироваться на собственной форме».

Исход борьбы за пятое место в командном зачете Квят, впрочем, предсказывать не спешит.

«В этом году просто невозможно до начала гонки говорить о том, кто будет силен, а кто нет, – сказал Даниил. – Все очень плотно, и многое зависит от того, соберете ли вы все воедино. Если получается, то вы будете бороться за очки. Если нет – то нет. В прошлом я всегда мог сказать, какие трассы нам подойдут лучше, а какие хуже, но сейчас все очень и очень плотно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Олег Карпов

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