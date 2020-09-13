Несмотря на три рестарта и множество аварий, Даниил Квят проехал очень спокойную гонку, финишировав в итоге седьмым.

«Это была очень интересная гонка, – сказал россиянин после финиша в интервью Sky Sports. – Очень запутанная гонка тоже. Но передо мной на самом деле происходило не так много всего, увы. При этом я все равно доехал до финиша седьмым, что достаточно круто. Я доволен сегодняшним результатом сегодня. Я думаю, это был максимум».

После гонки в Муджелло Квят переместился на 14-е место в личном зачете чемпионата, обойдя Нико Хюлькенберга. Теперь Даниил на семь очков отстает от идущего 13-м Себастьяна Феттеля.