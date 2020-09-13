Квят о 7-м месте в Муджелло: Лучший результат из возможных
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Российский пилот AlphaTauri подвел итог своего Гран При Тосканы по итогам которого показал лучший для себя результат в сезоне
Несмотря на три рестарта и множество аварий, Даниил Квят проехал очень спокойную гонку, финишировав в итоге седьмым.
«Это была очень интересная гонка, – сказал россиянин после финиша в интервью Sky Sports. – Очень запутанная гонка тоже. Но передо мной на самом деле происходило не так много всего, увы. При этом я все равно доехал до финиша седьмым, что достаточно круто. Я доволен сегодняшним результатом сегодня. Я думаю, это был максимум».
После гонки в Муджелло Квят переместился на 14-е место в личном зачете чемпионата, обойдя Нико Хюлькенберга. Теперь Даниил на семь очков отстает от идущего 13-м Себастьяна Феттеля.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Даниил Квят
|Автор
|Олег Карпов
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Квят о 7-м месте в Муджелло: Лучший результат из возможных
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