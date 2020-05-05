Квят не ведет переговоров о контракте и готов на 10 гонок за сезон

Российский пилот AlphaTauri Даниил Квят может покинуть команду в конце нынешнего года, когда истечет его контракт. Многие команды уже сейчас ведут переговоры с пилотами о контрактах на следующий сезон. Однако, по словам Квята, до старта чемпионата в них нет смысла.

«Важно не то, что хочется, а то, что произойдёт, когда мы начнём сезон, – цитирует Квята Чемпионат. – Нужно, чтобы сначала начался чемпионат. Пока сезон не начнётся, все разговоры о контрактах пустые. Нужно запастись терпением. Знаю, что у всех много вопросов; у меня, естественно, тоже. Но сейчас всё на паузе. Надо подождать, чтобы начался чемпионат».

По плану руководства Ф1 в 2020 году серия успеет провести от 15 до 18 гонок. Но Квят рассчитывает на меньшее число Гран При: «Надеюсь, что план позволит стартовать 5 июля в Австрии. Жду не дождусь, когда мы сможем начать сезон. Запасёмся терпением. Надеюсь, сможем провести как можно больше гонок, будет плотный сезон, но будет интересно. Если будет 10-15 гонок в году, то это будет очень неплохо».