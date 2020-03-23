Квят не стал исключать перехода в Ferrari в 2021-м

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель может покинуть Ferrari в конце 2020 года. Действующий контракт немца истекает, и пока неизвестно, подпишет ли он новый. В последнее время ходит много слухов о том, кто мог бы заменить Феттеля в Маранелло.

Среди претендентов уже назывались и шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, и пилот McLaren Карлос Сайнс. Итальянская La Gazzetta dello Sport предположила, что претендовать на место мог бы бывший тест-пилот Ferrari Даниил Квят. Журналисты спросили об этом самого россиянина. Вот что он ответил:

«Думаю ли я о переходе в Ferrari в 2021-м? Важно хорошо работать там, где ты сейчас, а предсказать будущее нельзя. В нашем спорте у того, кто хорошо выступает, всегда много возможностей. Посмотрим».

Квят провел в Ferrari сезон-2018, работая на симуляторе. В 2019-м он вернулся в чемпионат мира в составе AlphaTauri (в тот момент команда называлась Toro Rosso), за которую продолжит выступать и в новом сезоне.