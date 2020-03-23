Квят не стал исключать перехода в Ferrari в 2021-м
Итальянские журналисты спросили у Даниила Квята, претендует ли он на место Себастьяна Феттеля в Ferrari
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель может покинуть Ferrari в конце 2020 года. Действующий контракт немца истекает, и пока неизвестно, подпишет ли он новый. В последнее время ходит много слухов о том, кто мог бы заменить Феттеля в Маранелло.
Среди претендентов уже назывались и шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, и пилот McLaren Карлос Сайнс. Итальянская La Gazzetta dello Sport предположила, что претендовать на место мог бы бывший тест-пилот Ferrari Даниил Квят. Журналисты спросили об этом самого россиянина. Вот что он ответил:
«Думаю ли я о переходе в Ferrari в 2021-м? Важно хорошо работать там, где ты сейчас, а предсказать будущее нельзя. В нашем спорте у того, кто хорошо выступает, всегда много возможностей. Посмотрим».
Квят провел в Ferrari сезон-2018, работая на симуляторе. В 2019-м он вернулся в чемпионат мира в составе AlphaTauri (в тот момент команда называлась Toro Rosso), за которую продолжит выступать и в новом сезоне.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Квят не стал исключать перехода в Ferrari в 2021-м
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты