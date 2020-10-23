Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе

Столкновение Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла отняло у Даниила Квята наиболее подходящую возможность показать хорошее время круга по ходу второй тренировки Гран При Португалии. Это подтвердил главный гоночный инженер AlphaTauri Джонатан Эддолс, которого цитирует пресс-служба команды. После 18-ти кругов, посвященных испытаниям шин Pirelli в рамках подготовки к 2021 году (этим в первые полчаса сессии занимались все пилоты), россиянин совершил 5 кругов на шинах Hard, после чего переобулся в мягкую резину – но этот момент оказался не самым удачным для попытки проехать быстрый круг.

«Даниил выехал на трассу на мягких шинах – но был вынужден вернуться в боксы из-за аварии в первом повороте и появившихся на трассе красных флагов, – пояснил Эддолс. – Когда заезды возобновились [за 8 минут до истечения отведенного времени], удержать температуру шин в идеальном диапазоне не получилось. Плюс многие гонщики ездили на тяжелых машинах, и в таком трафике было трудно найти пространство для быстрой попытки. Так что, сегодняшняя расстановка в таблице не слишком показательна».

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Сам россиянин рассказал, что по ходу второй тренировки ему было очень тяжело нащупать нужный ритм – при этом, как и для многих других пилотов, главной проблемой был скользкий асфальт.

«В настоящий момент не могу сказать, что мы хоть чем-нибудь довольны, – поделился своими впечатлениями пилот. – Но это в целом нормально. Покрытие скользкое, в отсутствие сцепления ездить по нему не слишком приятно – много скольжений. И не так-то просто понять, какие решения лучше работают в таких условиях, в каком направлении двигаться, чтобы подобрать правильный баланс для этой трассы».

По словам Эддолса, на столь скользком асфальте непросто не только корректировать баланс, но и понять, каков он изначально – что создает дополнительные трудности.

«Нехватка сцепления – сама по себе проблема. Но здесь мы еще и работаем с наиболее жестким набором шин. Плюс на трассе дует весьма сильный ветер – в таких условиях не приходится удивляться, что пилотам трудно попасть в ритм. Поэтому в первой тренировке мы старались все сделать так, чтобы пилоты как можно больше времени провели на трассе и освоились с ее особенностями.

К сожалению, не все сложилось удачно: во второй половине первой тренировки мы столкнулись с медленным проколом одной из шин на машине Пьера – и он не смог полностью отработать длинную серию кругов в конце сессии. Из-за этого, а также пожара днем, а еще – потери времени из-за красных флагов и необходимости работать с шинами 2021 года у нас осталось немало белых пятен. Но темп по сравнению с соперниками в целом нас радует [результат Гасли на шинах Medium стал 7-м во второй тренировке] – и обещает интересную гонку в воскресенье».