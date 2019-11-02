Квят не придал значения словам Марко о месте в Red Bull

На Гран При Сингапура советник Red Bull Хельмут Марко заявил, что на место в команде в 2020 году претендуют только Пьер Гасли и Александр Элбон. Однако перед Гран При США австриец пояснил, что его неверно поняли и Даниил Квят также остается в числе претендентов. Сам российский пилот постарался не придавать новым высказываниям Марко особого значения.

«Это приятно слышать, но этому уделяют слишком много внимания, – заметил Квят. – Я просто пытаюсь делать свою работу в Toro Rosso. У нас есть ясная цель – финишировать как можно выше в Кубке конструкторов, а там посмотрим. Я просто должен сосредоточиться на своей работе и приму любое решение.

Надеюсь, у Toro Rosso есть потенциал на следующий сезон. В этом году мы поймали хорошую волну, и если мы сможем улучшить несколько вещей в машине – почему бы команде не добиться успеха? Мы хотим бороться как можно выше. Хотели бы сражаться за четвертое-пятое места в Кубке конструкторов – но надо быть реалистами, тут много сильных команд»

Квят порадовался плотности борьбы в середине пелотона и пожелал того же лидерам чемпионата: «Конечно, лучше вести плотную борьбу. Было бы приятно, если бы такая борьба, какая сейчас идет за пятое место, шла бы за первое».

По итогам пятничных тренировок Гран При США Квят не попал в десятку лучших (показав 11-е и 12-е времена), но остался в целом доволен своей работой.

«Продуктивный день, – рассказал пилот. – Поработали над длинными и короткими отрезками. Думаю, поправить буквально пару вещей – и мы будем готовы. Однажды меня развернуло. Я не особо атаковал в том повороте – может, налетел на кочку. В целом же по моим ощущениям все было под контролем.

Трасса стала более кочковатой, чем я ее помню. Кочки заставляют машину подпрыгивать, надо к этому готовиться. Ничего особенного, но… это интересно».

Дополнительная информация: Эрвин Ягги