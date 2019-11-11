Квят не нашел на «Интерлагосе» прямых

Мотивация Даниила Квята добиться успеха на Гран При Бразилии особенно сильна после того, как на двух предыдущих этапах российский гонщик потерял очки из-за «некоторых формальностей». Об этом сам пилот Toro Rosso заявил в опубликованном итальянской командой традиционном анонсе гонке.

Напомним, что на и на гонке в Мексике, и на этапе в Остине россиянину удалось в борьбе за места в первой десятке совершить обгон на последнем круге. Но оба раза Квят допустил контакт с автомобилем соперника – за что в обоих случаях был наказан прибавлением штрафных секунд к итоговому результату. Это не позволило Даниилу набрать очки ни в одной из гонок.

По словам россиянина, он прилетел в Бразилию сразу после участия в фестивале Honda Thanks Day и провел некоторое время с семьей своей подруги Келли Пике. Даниил также отметил, что в последнее время добился немалых успехов в изучении португальского языка. Впрочем, говоря о предстоящем Гран При, основное внимание Квят все-таки уделил особенностям трассы в Сан-Паулу.

«На этом автодроме есть несколько по-настоящему впечатляющих поворотов – к примеру, первый поворот, где спуск гораздо круче, чем может показаться по телевизору. Это место отлично подходит для обгонов, и тут обычно есть на что посмотреть.

В средней части трассы всего понемногу – тут есть и особенно извилистый участок, и парочка быстрых поворотов. Есть даже короткая прямая, где можно сесть на хвост сопернику – но в целом, если ехать на современном болиде Формулы 1, на этой трассе как бы и нет прямых. Руль у тебя всегда повернут, хотя бы на небольшой угол.

Мы двигаемся по трассе против часовой стрелки, и в том числе из-за этого нагрузки на шею более чем ощутимы. Это не является проблемой, но представляет собой достаточно серьезное испытание – даже с учетом того, насколько часто и плотно мы тренируем мышцы шеи».