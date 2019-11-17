Квят: Не надо сравнивать подиум Гасли с моим

Пьер Гасли финишировал вторым на Гран При Бразилии, добившись лучшего для себя результата в Ф1 и принеся Toro Rosso второй подиум в этом сезоне. Ранее Даниил Квят занял третье место на Гран При Германии. Сегодня российский пилот стал десятым и после финиша призвал не проводить параллели между его результатом в Хоккенхайме и успехом его напарника в Сан-Паулу.

«Конечно, я рад за него, но не надо сравнивать эти ситуации, они совершенно разные, – сказал Квят. – Конечно, я счастлив за него и за команду. Поздравляю его».

По мнению Даниила, ему самому добиться большего в Бразилии помешала квалификация, по итогам которой он оказался только 16-м.

«Конечно, результат квалификации теперь разочаровывает еще сильнее, ведь он помешал побороться за более высокие позиции, – сказал россиянин. – Но я все равно очень хорошо сработал на последнем рестарте, отлично провел последний круг, обогнал трех соперников. Конец гонки был захватывающим, а команда добилась серьезного успеха, заработав много очков. Надеюсь, теперь мы гарантировали себе шестое место в Кубке конструкторов».

В Бразилии Гасли и Квят принесли Toro Rosso 19 очков, благодаря чему отрыв команды от Racing Point вырос до 16 баллов.

«Нашей целью было удержать шестое место, и мы сделали, что могли, – отметил Квят. – Надеюсь, в Абу-Даби ничего не случится. Дождя там обычно не бывает, так что не думаю, что мы сможем упустить позицию».

Преимущество занимающей пятое место Renault над Toro Rosso составляет шесть очков.

Дополнительная информация: Эд Стро