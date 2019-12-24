Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Квят не был готов к Red Bull». Менеджер объяснил спад в карьере россиянина

Поделились
Комментарии
«Квят не был готов к Red Bull». Менеджер объяснил спад в карьере россиянина
Автор:
, редактор
24 дек. 2019 г., 02:00

Сын президента FIA Жана Тодта объяснил, почему стал работать с российским гонщиком и оценил ошибку в развитии его карьеры.

Менеджер Николя Тодт обычно ведет дела гонщиков, начиная с юного возраста, однако он взялся за работу с Даниилом Квятом в 2018 году, когда пилоту уже исполнилось 24 года. По словам французского функционера, он хотел помочь забуксовавшей карьере россиянина.

«Иногда я поступаю и так, – сказал Тодт в интервью Motorsport Magazin. – Обычно я стараюсь вкладываться в юные таланты. Но иногда пытаюсь и помочь пилотам, которые уже в деле. Когда я вижу, что талантливому гонщику нужна моя поддержка, то я рад помочь. Я познакомился с Даниилом десять лет назад и высоко его ценю».

После дебютного сезона в Toro Rosso в 2014 году Квят попал в Red Bull, но уже в мае 2016-го его вернули в прежнюю команду. Осенью 2017-го Квят и вовсе потерял место в Формуле 1, и смог вернуться в чемпионат лишь в прошедшем сезоне. По мнению Тодта, его переход в Red Bull был преждевременным: «Пожалуй, он рановато попал в топ-команду, не был полностью готов. Иногда это вредит, ведь люди ждут, что ты сразу будешь боеспособен. Много времени тебе не дадут. Вероятно, так вышло и с ним».

Читайте также:

Следующая новость
Окон не удивился победе Леклера над Феттелем

Предыдущая новость

Окон не удивился победе Леклера над Феттелем
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Иван Матушкин

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

«Квят не был готов к Red Bull». Менеджер объяснил спад в карьере россиянина

27мин
2
Формула 1

Окон не удивился победе Леклера над Феттелем

3
Формула 1

Motorsport.com слушает вас: кто стал главным неудачником 2019 года?

4
Формула 1

СМИ: Ferrari в три раза повысила Леклеру зарплату

5
Формула 1

Безумие в Бразилии: пилоты Ferrari столкнулись, Гасли второй, выиграл Ферстаппен

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

«Квят не был готов к Red Bull». Менеджер объяснил спад в карьере россиянина
F1

«Квят не был готов к Red Bull». Менеджер объяснил спад в карьере россиянина

Окон не удивился победе Леклера над Феттелем
F1

Окон не удивился победе Леклера над Феттелем

Технический анализ-2019: как Haas весь сезон боролась с собственной машиной
F1

Технический анализ-2019: как Haas весь сезон боролась с собственной машиной

Риккардо: Ждал от Renault спадов, но не таких
F1

Риккардо: Ждал от Renault спадов, но не таких

Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет
F1

Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.