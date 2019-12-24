«Квят не был готов к Red Bull». Менеджер объяснил спад в карьере россиянина

Менеджер Николя Тодт обычно ведет дела гонщиков, начиная с юного возраста, однако он взялся за работу с Даниилом Квятом в 2018 году, когда пилоту уже исполнилось 24 года. По словам французского функционера, он хотел помочь забуксовавшей карьере россиянина.

«Иногда я поступаю и так, – сказал Тодт в интервью Motorsport Magazin. – Обычно я стараюсь вкладываться в юные таланты. Но иногда пытаюсь и помочь пилотам, которые уже в деле. Когда я вижу, что талантливому гонщику нужна моя поддержка, то я рад помочь. Я познакомился с Даниилом десять лет назад и высоко его ценю».

После дебютного сезона в Toro Rosso в 2014 году Квят попал в Red Bull, но уже в мае 2016-го его вернули в прежнюю команду. Осенью 2017-го Квят и вовсе потерял место в Формуле 1, и смог вернуться в чемпионат лишь в прошедшем сезоне. По мнению Тодта, его переход в Red Bull был преждевременным: «Пожалуй, он рановато попал в топ-команду, не был полностью готов. Иногда это вредит, ведь люди ждут, что ты сразу будешь боеспособен. Много времени тебе не дадут. Вероятно, так вышло и с ним».