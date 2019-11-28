Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
17 Часов
:
30 Минут
:
15 Секунд
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Квят назвал сезон-2019 одним из лучших в карьере

Поделились
Комментарии
Квят назвал сезон-2019 одним из лучших в карьере
Автор:
28 нояб. 2019 г., 14:20

Пилот Toro Rosso остался доволен тем, как выступил в уходящем году.

Даниил Квят вернулся в Формулу 1 после полуторалетнего перерыва – и считает, что провел сезон-2019 сильнее, чем перед перерывом в карьере.

«Если честно, я очень доволен, – сказал он. – Я бы поставил этот сезон в один ряд с моим лучшим годом в Ф1 [скорее всего, Квят имеет ввиду сезон-2015]. Некоторые гонки могут пойти не по плану, некоторые складываются так, как тебе нужно. Но это нормально для середины пелотона, здесь очень плотно.

Малейшие ошибки могут привести к тому, что ты упускаешь отличную возможность – как случилось со мной в Бразилии, где я точно не смог воспользоваться шансом показать хороший результат. Но, к счастью, Пьер и команда его использовали. Таков наш спорт.

Я думаю, что в целом в этом году я был лучшим пилотом по сравнению с тем, каким провел последний свой сезон перед перерывом».

Он добавил: «Это определенно был и очень сильный сезон для Toro Rosso. Возможно лучший в ее истории, можно сказать даже так. Было здорово бороться за такие высокие позиции в Кубке конструкторов. Так высоко в последние годы команда не забиралась. Я был рад в этом поучаствовать.

Атмосфера в команда была отличной с самого начала сезона, и мы всегда выступали на хорошем уровне, постоянно боролись за очки, использовали свои шансы – порой за счет скорости, порой за счет стратегии. Порой мы брали очки, которые в теории не должны были, и это было важно. Теперь в конце года мы обнаружили себя в хорошей позиции, так что это придаст хороший импульс перед следующим чемпионатом».

Читайте также:

Следующая новость
Все победители и призеры Гран При Абу-Даби

Предыдущая новость

Все победители и призеры Гран При Абу-Даби

Следующая новость

«Мы пошли на это лишь потому, что титул уже разыгран». Хэмилтон о лишнем пит-стопе в Бразилии

«Мы пошли на это лишь потому, что титул уже разыгран». Хэмилтон о лишнем пит-стопе в Бразилии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Олег Карпов

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
17 Часов
:
30 Минут
:
15 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
DTM

Девушки мечты с Dream Race в Японии: галерея

2
Формула 1

10 потерянных шансов на подиум. Карьера Хюлькенберга в 22-х слайдах

3
Формула 1

Боттас объявил о разводе

4
Формула 1

На кону $5 млн. Что решится в Абу-Даби в Кубке конструкторов

5
Формула 1

Квят назвал сезон-2019 одним из лучших в карьере

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Грожан будет использовать в Абу-Даби днище с зимних тестов
F1

Грожан будет использовать в Абу-Даби днище с зимних тестов

«Мы пошли на это лишь потому, что титул уже разыгран». Хэмилтон о лишнем пит-стопе в Бразилии
F1

«Мы пошли на это лишь потому, что титул уже разыгран». Хэмилтон о лишнем пит-стопе в Бразилии

Квят назвал сезон-2019 одним из лучших в карьере
F1

Квят назвал сезон-2019 одним из лучших в карьере

Все победители и призеры Гран При Абу-Даби
F1

Все победители и призеры Гран При Абу-Даби

Ферстаппен оценил свои шансы побороться за титул в 2020 году
F1

Ферстаппен оценил свои шансы побороться за титул в 2020 году

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.