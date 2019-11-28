Квят назвал сезон-2019 одним из лучших в карьере

Даниил Квят вернулся в Формулу 1 после полуторалетнего перерыва – и считает, что провел сезон-2019 сильнее, чем перед перерывом в карьере.

«Если честно, я очень доволен, – сказал он. – Я бы поставил этот сезон в один ряд с моим лучшим годом в Ф1 [скорее всего, Квят имеет ввиду сезон-2015]. Некоторые гонки могут пойти не по плану, некоторые складываются так, как тебе нужно. Но это нормально для середины пелотона, здесь очень плотно.

Малейшие ошибки могут привести к тому, что ты упускаешь отличную возможность – как случилось со мной в Бразилии, где я точно не смог воспользоваться шансом показать хороший результат. Но, к счастью, Пьер и команда его использовали. Таков наш спорт.

Я думаю, что в целом в этом году я был лучшим пилотом по сравнению с тем, каким провел последний свой сезон перед перерывом».

Он добавил: «Это определенно был и очень сильный сезон для Toro Rosso. Возможно лучший в ее истории, можно сказать даже так. Было здорово бороться за такие высокие позиции в Кубке конструкторов. Так высоко в последние годы команда не забиралась. Я был рад в этом поучаствовать.

Атмосфера в команда была отличной с самого начала сезона, и мы всегда выступали на хорошем уровне, постоянно боролись за очки, использовали свои шансы – порой за счет скорости, порой за счет стратегии. Порой мы брали очки, которые в теории не должны были, и это было важно. Теперь в конце года мы обнаружили себя в хорошей позиции, так что это придаст хороший импульс перед следующим чемпионатом».