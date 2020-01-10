Квят назвал себя живым примером для Гасли

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
131 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
173 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
187 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
236 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
250 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
257 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
271 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
285 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
292 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
306 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
320 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Квят назвал себя живым примером для Гасли

Поделились
Комментарии
Квят назвал себя живым примером для Гасли
Автор:
, редактор
10 янв. 2020 г., 15:17

Россиянин считает, что его опыт поможет напарнику справиться с возвращением в AlphaTauri.

Даниил Квят и Пьер Гасли составят пару пилотов AlphaTauri, бывшей Toro Rosso, в 2020 году. Обоим пилотам в свое время удалось пробиться в Red Bull, но оба были понижены из главной команды по ходу сезона. С Квятом это произошло в 2016 году, после чего он провел неудачный сезон-2017, а затем год не выступал в Ф1. Тем не менее, в прошлом сезоне россиянин успешно вернулся в чемпионат и застолбил за собой место на 2020 год.

Гасли дебютировал за Red Bull в прошлом сезоне, но уже в августе вновь оказался в Toro Rosso. Квят полагает, что он может подать напарнику пример того, как справляться с подобными ситуациями.

«Думаю, почти все, кто прошел через эту команду, были очень талантливы, – сказал Квят. – Кому-то не повезло с моментом, например я попал в Red Bull в не самое удачное время. Говорить за Пьера о том, что с ним случилось в Red Bull, я не хочу, это было бы неправильно. 

Но, конечно, сейчас все в порядке. Он провел в Red Bull меньше времени, чем я, и перед ним живой пример того, что все возможно, даже если тебя выбросили из Red Bull. Хорошо, что они нам обоим дали второй шанс».

Квят также признал, что отсутствие сильных претендентов на места в AlphaTauri сработало на пользу и ему, и Гасли.

«Иногда момент работает на тебя, а иногда против, – сказал россиянин. – Надо просто быть терпеливым и делать свою работу. А также суметь оказаться в нужном месте в нужное время».

Дополнительная информация: Адам Купер

Читайте также:

Связанное видео

Следующая новость
В Mercedes нашли, что скопировать у Ferrari

Предыдущая новость

В Mercedes нашли, что скопировать у Ferrari

Следующая новость

Формула 1 объявила время проведения Гран При 2020 года

Формула 1 объявила время проведения Гран При 2020 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин , Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes нашли, что скопировать у Ferrari

2
Дакар

12 часов ремонта не помогли: Николаев сошел с «Дакара»

3
Формула 1

Квят назвал себя живым примером для Гасли

4
Формула 1

Формула 1 объявила время проведения Гран При 2020 года

38мин
5
Формула 1

Бывший спонсор Williams перешел к McLaren

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Формула 1 объявила время проведения Гран При 2020 года
F1

Формула 1 объявила время проведения Гран При 2020 года

Квят назвал себя живым примером для Гасли
F1

Квят назвал себя живым примером для Гасли

В Mercedes нашли, что скопировать у Ferrari
F1

В Mercedes нашли, что скопировать у Ferrari

Бывший спонсор Williams перешел к McLaren
F1

Бывший спонсор Williams перешел к McLaren

Симондс ждет конца эры Mercedes через год
F1

Симондс ждет конца эры Mercedes через год

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.