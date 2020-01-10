Квят назвал себя живым примером для Гасли

Даниил Квят и Пьер Гасли составят пару пилотов AlphaTauri, бывшей Toro Rosso, в 2020 году. Обоим пилотам в свое время удалось пробиться в Red Bull, но оба были понижены из главной команды по ходу сезона. С Квятом это произошло в 2016 году, после чего он провел неудачный сезон-2017, а затем год не выступал в Ф1. Тем не менее, в прошлом сезоне россиянин успешно вернулся в чемпионат и застолбил за собой место на 2020 год.

Гасли дебютировал за Red Bull в прошлом сезоне, но уже в августе вновь оказался в Toro Rosso. Квят полагает, что он может подать напарнику пример того, как справляться с подобными ситуациями.

«Думаю, почти все, кто прошел через эту команду, были очень талантливы, – сказал Квят. – Кому-то не повезло с моментом, например я попал в Red Bull в не самое удачное время. Говорить за Пьера о том, что с ним случилось в Red Bull, я не хочу, это было бы неправильно.

Но, конечно, сейчас все в порядке. Он провел в Red Bull меньше времени, чем я, и перед ним живой пример того, что все возможно, даже если тебя выбросили из Red Bull. Хорошо, что они нам обоим дали второй шанс».

Квят также признал, что отсутствие сильных претендентов на места в AlphaTauri сработало на пользу и ему, и Гасли.

«Иногда момент работает на тебя, а иногда против, – сказал россиянин. – Надо просто быть терпеливым и делать свою работу. А также суметь оказаться в нужном месте в нужное время».

Дополнительная информация: Адам Купер

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