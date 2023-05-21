Квят назвал самого недооцененного пилота в нынешней Ф1

Даниил Квят уже несколько сезонов не выходит на старт Гран При, однако за шесть лет выступлений заработал в паддоке авторитет, который позволяет ему оставаться популярным экспертом.

Пока 29-летний уфимец готовится к дебюту в «24 часах Ле-Мана», его регулярно приглашают в различные гоночные программы, одной из которых стал подкаст Track Limits. Там разговор зашел о том, кого можно назвать самым недооцененным пилотом нынешней Ф1.

По мнению Квята, это Алекс Элбон, с которым Даниил некоторое время совместно выступал в Toro Rosso.

«Знаете, у меня была возможности поработать [в качестве напарника] далеко не со всеми нынешними гонщиками, – ответил он. – Но давайте вспомним, кто смог вернуться в чемпионат после потери места. Так что мой ответ – Элбон.

Да, сейчас его машина не так хороша, как у соперников. Но он продолжает выступать очень здорово. Если бы ему хоть немного сопутствовала удача, этот парень мог сделать очень достойную карьеру».

Квят добавил: «Да, именно имя Алекса первым приходит мне в голову. Хотя у кого-то еще может быть на этот счет собственное мнение.

Но Элбон запомнился мне тем, что умеет очень здорово адаптироваться к технике – и еще с ним никогда не было никаких сложностей в персональном плане. Он очень быстрый гонщик, но при этом у него позитивный характер.

Может быть, сейчас он стал уже не столь приятным парнем – но именно потому, что прежде был слишком уж добрым. А в Формуле 1 вы должны уметь толкаться плечами».

В нынешнем сезоне Алекс Элбон выступает за Williams и пока заработал одно очко. Ранее в составе Red Bull англо-таец дважды поднимался на подиум, но не смог удержаться в команде рядом с Максом Ферстаппеном.