Квят назвал самого недооцененного пилота в нынешней Ф1
По мнению россиянина, его бывший партнер по Toro Rosso Алекс Элбон заслуживает большего, чем имеет сейчас
Даниил Квят уже несколько сезонов не выходит на старт Гран При, однако за шесть лет выступлений заработал в паддоке авторитет, который позволяет ему оставаться популярным экспертом.
Пока 29-летний уфимец готовится к дебюту в «24 часах Ле-Мана», его регулярно приглашают в различные гоночные программы, одной из которых стал подкаст Track Limits. Там разговор зашел о том, кого можно назвать самым недооцененным пилотом нынешней Ф1.
По мнению Квята, это Алекс Элбон, с которым Даниил некоторое время совместно выступал в Toro Rosso.
«Знаете, у меня была возможности поработать [в качестве напарника] далеко не со всеми нынешними гонщиками, – ответил он. – Но давайте вспомним, кто смог вернуться в чемпионат после потери места. Так что мой ответ – Элбон.
Да, сейчас его машина не так хороша, как у соперников. Но он продолжает выступать очень здорово. Если бы ему хоть немного сопутствовала удача, этот парень мог сделать очень достойную карьеру».
Квят добавил: «Да, именно имя Алекса первым приходит мне в голову. Хотя у кого-то еще может быть на этот счет собственное мнение.
Но Элбон запомнился мне тем, что умеет очень здорово адаптироваться к технике – и еще с ним никогда не было никаких сложностей в персональном плане. Он очень быстрый гонщик, но при этом у него позитивный характер.
Может быть, сейчас он стал уже не столь приятным парнем – но именно потому, что прежде был слишком уж добрым. А в Формуле 1 вы должны уметь толкаться плечами».
В нынешнем сезоне Алекс Элбон выступает за Williams и пока заработал одно очко. Ранее в составе Red Bull англо-таец дважды поднимался на подиум, но не смог удержаться в команде рядом с Максом Ферстаппеном.
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