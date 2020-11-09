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Квят назвал рецепт своего прогресса в осенних гонках

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Квят назвал рецепт своего прогресса в осенних гонках
Автор:
, Главный редактор

Российский пилот смог ускориться благодаря усилиям команде по доработке болида АТ01

Работа, которую команда AlphaTauri провела с системой рулевого управления своего болида, в лучшую сторону сказалась на скорости Даниила Квята во второй половине сезона. Об этом россиянин рассказал в беседе с журналистами британского издания Autosport.

Летом Квят ни разу не смог финишировать выше 10-го места, в то время как его напарник Пьер Гасли дважды приходил к финишу 7-м и не раз попадал в число участников третьего сегмента квалификации. Осенью же Даниил смог финишировать в очковой зоне три раза подряд (в Монце, Муджелло и Сочи) – а недавно занял 4-е место на гонке в Имоле, впечатлив многих эффектным прорывом на три позиции вверх после рестарта.

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«В начале сезона я не очень хорошо чувствовал машину, обратная связь на руле была не особо хороша, – пояснил Квят в беседе с журналистами. – И чтобы изменить ситуацию к лучшему, потребовалось внести несколько изменений в конструкцию машины. Кое с чем пришлось разобраться, кое от чего – избавиться, пришлось дополнительно изучить и лучше понять машину.

Вообще-то такие действия могут быть связаны с риском. Нет гарантии, что все не станет еще хуже. Но когда мы все это сделали, изменения в поведении машины стали заметны. Это стало заметно в Спа, где в квалификации я мог ехать быстрее чем раньше. Болид стал более предсказуемым, я лучше его чувствовал – хотя, конечно, по-прежнему приходится многое корректировать с помощью настроек».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

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