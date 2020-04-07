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Квят назвал любимый город в России. Сможете его угадать?

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Квят назвал любимый город в России. Сможете его угадать?
Автор:
, Главный редактор
7 апр. 2020 г., 15:46

Во время серии ответов на вопросы болельщиков в прямом эфире российский пилот рассказал о телефонных консультациях с домработницей и посоветовал Алексу Элбону заняться чтением

Даниил Квят ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире в инстаграм-аккаунте британского телеканала Sky Sports. Общение началось с вопросов о том, как пилот проводит время в самоизоляции. Российский гонщик сообщил, что регулярно созванивается со своим физиотерапевтом – но порой ему требуются и консультации другого рода.

«Я только что закончил мыть полы, – рассказал Даниил. – Делаю это два раза в неделю, чтобы было чисто и хорошо пахло, это важно для меня. Обычно это делает домработница – мне тут несколько раз приходилось звонить ей, кстати. Я никак не мог разобраться, куда и когда заливать кондиционер для белья. Вообще-то я самостоятельный парень, умею обращаться с бытовой техникой – но в паре моментов были сомнения».

В отличие от предыдущего общения в инстаграме Pirelli Motorsport, когда очень много внимания было уделено Италии, на этот раз один из вопросов был посвящен и России. У Даниила поинтересовались, какой из российских городов он назвал бы любимым. Ответ спортсмена, родившегося в Уфе, оказался неожиданным.

«В прошлом году много говорили о варианте проведения гонок в Петербурге. И это было бы здорово. Все это происходило бы ближе к Европе, могли бы приехать люди из Скандинавии. А вообще мне в свое время понравилось в Новгороде. Это небольшой город, но он очень аккуратный и уютный».

Квят также выразил желание когда-нибудь сесть за руль автомобиля NASCAR и попикировался с отметившимся в комментариях Алексом Элбоном. Пилот Red Bull предложил россиянину написать кулинарную книгу – видимо, среагировав на реплику Квята о том, что «на приготовление пищи по три раза в день уходит какое-то время». После того, как Элбон еще несколько раз прокомментировал происходящее, Даниил сам дал совет пилоту из Таиланда: «Алекс, не трать время зря – возьми какую-нибудь книгу и почитай!»

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Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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