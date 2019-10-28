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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Квят: Мы пострадали из-за сильной квалификации

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Квят: Мы пострадали из-за сильной квалификации
Автор:
28 окт. 2019 г., 14:37

Российский пилот Toro Rosso считает, что его попадание в финальный сегмент квалификации в Мексике сыграло на руку соперникам – благодаря этому они смогли отыграться в гонке.

Даниил Квят и его напарник по Toro Rosso Пьер Гасли дошли в субботу до третьего сегмента, показав девятый и десятый результаты. Это вынудило обоих стартовать на мягких шинах, использование которых в гонке команды еще в пятницу сочли нежелательным – из-за их повышенного износа.

Не попавший в финал квалификации Даниэль Риккардо в субботу признал, что старт из-за пределов первой десятки выгоден с точки зрения тактики – поскольку, согласно правилам, пилоты, не пробившиеся в заключительный сегмент, вольны сами выбирать шины для старта гонки.

«Это наше преимущество перед остальными, так что в негативном результате есть позитивный момент, – сказал пилот Renault. – Определенно, нам надо поработать, чтобы бороться с McLaren и Toro Rosso, но к счастью, благодаря не слишком удачной квалификации это значит, что мы получим преимущество в выборе шин».

В итоге состав Soft в ходе Гран При использовали только гонщики Toro Rosso и McLaren, которые обязаны были сделать это, поскольку пробились в третий сегмент. Пилоты Mercedes, Ferrari и Red Bull преодолели барьер Q2 на Medium. Этот же состав предпочли для стартового отрезка все остальные пилоты за исключением Риккардо, который и вовсе выбрал Hard.

В итоге Квяту и Гасли пришлось по ходу Гран При дважды менять резину, тогда как стартовавшие позади Серхио Перес, Нико Хюлькенберг и Риккардо в итоге провели по одному пит-стопу. Все они к концу дистанции опережали и Квята, и Гасли.

«Мне кажется, у нас была сильная гонка, – сказал Даниил после финиша Motorsport.com. – Мы знали с самого начала, что придется сложно из-за стартового комплекта шин. Мы понимали, что будет трудно бороться с Пересом и Renault. Но у нас все еще были надежды на очки, и учитывая обстоятельства, гонка получилась сильной.

В каком-то смысле мы пострадали в гонке из-за того, что провели хорошую квалификацию. Немного жаль, потому что наш гоночный темп тоже был хорош. Но уже после квалификации, из-за того, что мы оказались быстры, у нас возникли проблемы».

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Правило, согласно которому пилоты, пробившиеся в финал квалификации, должны стартовать на комплектах шин из Q2, скорее всего будет отменено в следующем году.

«Возможно, так будет лучше, – сказал Квят по этому поводу. – Особенно для таких команд как наша. Лидеры и так легко проходят в финал на более жестких шинах. Так что это немного странное правило».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Гонка
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Олег Карпов

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