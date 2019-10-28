Квят: Мы пострадали из-за сильной квалификации
Российский пилот Toro Rosso считает, что его попадание в финальный сегмент квалификации в Мексике сыграло на руку соперникам – благодаря этому они смогли отыграться в гонке.
Даниил Квят и его напарник по Toro Rosso Пьер Гасли дошли в субботу до третьего сегмента, показав девятый и десятый результаты. Это вынудило обоих стартовать на мягких шинах, использование которых в гонке команды еще в пятницу сочли нежелательным – из-за их повышенного износа.
Не попавший в финал квалификации Даниэль Риккардо в субботу признал, что старт из-за пределов первой десятки выгоден с точки зрения тактики – поскольку, согласно правилам, пилоты, не пробившиеся в заключительный сегмент, вольны сами выбирать шины для старта гонки.
«Это наше преимущество перед остальными, так что в негативном результате есть позитивный момент, – сказал пилот Renault. – Определенно, нам надо поработать, чтобы бороться с McLaren и Toro Rosso, но к счастью, благодаря не слишком удачной квалификации это значит, что мы получим преимущество в выборе шин».
В итоге состав Soft в ходе Гран При использовали только гонщики Toro Rosso и McLaren, которые обязаны были сделать это, поскольку пробились в третий сегмент. Пилоты Mercedes, Ferrari и Red Bull преодолели барьер Q2 на Medium. Этот же состав предпочли для стартового отрезка все остальные пилоты за исключением Риккардо, который и вовсе выбрал Hard.
В итоге Квяту и Гасли пришлось по ходу Гран При дважды менять резину, тогда как стартовавшие позади Серхио Перес, Нико Хюлькенберг и Риккардо в итоге провели по одному пит-стопу. Все они к концу дистанции опережали и Квята, и Гасли.
«Мне кажется, у нас была сильная гонка, – сказал Даниил после финиша Motorsport.com. – Мы знали с самого начала, что придется сложно из-за стартового комплекта шин. Мы понимали, что будет трудно бороться с Пересом и Renault. Но у нас все еще были надежды на очки, и учитывая обстоятельства, гонка получилась сильной.
В каком-то смысле мы пострадали в гонке из-за того, что провели хорошую квалификацию. Немного жаль, потому что наш гоночный темп тоже был хорош. Но уже после квалификации, из-за того, что мы оказались быстры, у нас возникли проблемы».
Читайте также:
Правило, согласно которому пилоты, пробившиеся в финал квалификации, должны стартовать на комплектах шин из Q2, скорее всего будет отменено в следующем году.
«Возможно, так будет лучше, – сказал Квят по этому поводу. – Особенно для таких команд как наша. Лидеры и так легко проходят в финал на более жестких шинах. Так что это немного странное правило».
Читайте также:
Предыдущая новость
«Его темп позволял рассчитывать на победу». Хорнер о гонке Ферстаппена
Следующая новость
Пилоты Haas сядут за руль машины NASCAR во время Гран При США
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Олег Карпов
Квят: Мы пострадали из-за сильной квалификации
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
01:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
02:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
05:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта