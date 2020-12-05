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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Квят: Мои круги сами все говорят Red Bull

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Квят: Мои круги сами все говорят Red Bull
Автор:
, редактор
Соавтор: Олег Карпов

Россиянин остался доволен лучшей квалификацией года

Даниил Квят провел на Гран При Сахира лучшую квалификацию сезона, став шестым. Россиянин всего в третий раз за сезон смог пробиться в Q3 и опередить своего напарника Пьера Гасли.

После сессии у Квята спросили, считает ли он такое выступление возможностью показать Red Bull, что он заслуживает места в команде на 2021 год.

«Да уж, это точно! – ответил Квят журналисту. – Мне не надо ничего говорить Red Bull. Такие круги, как сегодня, сами за себя говорят

Честно говоря, я держу ритм еще с прошлой недели. Тогда мне просто не удалось собрать быстрый круг в Q3, но я был доволен своим пилотажем.

А теперь я смог проехать очень хороший круг в третьем сегменте. Вероятно, мой лучший круг в квалификации в этом году. А здесь это очень важно».

Квят в очередной раз подтвердил, что готов к уходу из AlphaTauri и рассчитывает получше выступить на последних этапах сезона:

«Я давно принял то, что мои шансы малы. У нас единственное свободное место в Ф1, и команде надо как-то продвигать своих молодых пилотов. Это честно. Я не живу иллюзиями, знаю, как ведутся дела, и это нормально.

Я просто делаю, что могу, в этих последних гонках и квалификациях. Хочу показать, чего стою. Сегодня была одна из сессий, в которых я могу доказать, что на что-то способен».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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