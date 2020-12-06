Квят: Мазепин хорош в этом году в Ф2, и это дало ему шанс перейти в Ф1

Никита Мазепин станет четвертым представителем России в Формуле 1. При этом, весьма вероятно, что в следующем году он будет и единственным из россиян, кто выступит в гонках чемпионата мира – поскольку Даниил Квят почти наверняка потеряет свое место в составе AlphaTauri.

Квят приветствовал переход Мазепина в Ф1, заявив, что Никита готов к приходу в чемпионат и заслуживает выступать в главной серии планеты после того, что показал в этом сезоне Ф2.

«Конечно, мы говорили с ним, – сказал Даниил журналистам после квалификации в Бахрейне. – Я поздравил его. На самом деле я знал, что это случится еще до официального объявления. Так или иначе, мне кажется, он достаточно зрел, он готов к Ф1. У него есть все, чтобы хорошо выступать здесь.

Конечно, никогда нельзя сказать, справится пилот или нет, до того, как он перешел в Ф1, но он знает, что делает.

Мы давно знакомы, и конечно, будучи соотечественниками, мы в любой момент можем открыто поговорить друг с другом. Он знает об этом. Я видел, сколь хорошо он выступал в этом году в Формуле 2».

На вопрос, готов ли он помочь Никите советом, Квят ответил: «В этом нет необходимости. Пока ты не увидишь, как он выступает, в этом нет смысла. Как я и сказал, каждый из нас знает, что мы открыты для разговора друг с другом, если в этом есть необходимость. Но, конечно, каждый должен заниматься своей работой. Да и в советах заранее нет смысла. Возможно, они не потребуются и в будущем. Сейчас в Формуле 2 я видел, как хорош он может быть, и эти выступления заработали ему место в Формуле 1. Он проводит сильный сезон».

Квят отметил, что ему приятно наблюдать за выступлениями молодых российских гонщиков – при этом он не считает, что они являются друг другу прямыми конкурентами.

«Я никогда не рассматривал это как соревнование национальностей, – сказал он. – Каждый занимается своей работой. В Ф1 если ты сильный гонщик, это не имеет значения, ты получишь свой шанс.

Молодые ребята отлично справляются. Это очень приятно видеть. Честно, я рад за них, потому что я знаю обоих [Мазепина и Роберта Шварцмана] лично. Приятно за ними смотреть, но мы в разных ситуациях. Я был в Ф1 много лет, я могу принести с собой в любую команду свой опыт».