Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее

Даниил Квят показал 13-й результат на квалификации в рамках Гран При Австрии. Россиянин проиграл чуть больше десятой своему напарнику и чуть больше двух десятых – Себастьяну Феттелю на Ferrari.

После завершения заездов Даниил признался, что в отсутствие нескольких мелких ошибок на быстрых кругах его время могло бы быть лучше – однако не уточнил, сколько десятых или сотых стоили спортсмену эти помарки.

«Квалификация в целом прошла нормально – хотя, если честно, не могу назвать свои круги идеальными. Я сделал несколько ошибок и потерял на этом какое-то количество времени. Но результат не так уж плох – на фоне того, что обычно машины нашей команды не очень быстры на этой трассе и что пятница была для нас достаточно сложной.

Вчера нам пришлось попотеть, чтобы как следует настроить машину – и сегодня мы, наверное, выжали из нее все, на что она способна, – цитирует россиянина пресс-релиз AlphaTauri. – Конечно, я бы не отказался от возможности скинуть еще пару десятых – но и сейчас доволен тем, как все складывается. По крайней мере, мы быстрее, чем были в прошлом году. И стартуем с позиций, которые позволят нам провести хорошую гонку и набрать какие-то очки».

Своими впечатлениями от квалификации с пресс-службой команды традиционно поделился и технический директор Джоди Эггинтон.

«После непростой пятницы инженеры и гонщики хорошо поработали над тем, чтобы сделать машину быстрее – и эта работа себя оправдала. Изменения, которые мы внесли в настройки, обеспечили нужный эффект – и пилоты смогли чувствовать себя за рулем гораздо увереннее. Да, они не смогли пройти в третий сегмент – но борьба в группе середняков идет очень плотная. 12-й и 13-й результат – не то, на что мы рассчитывали. Но теперь мы, по крайней мере, знаем, над какими аспектами машины надо работать особенно активно».