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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее

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Квят: Машина могла быть быстрее, а я – аккуратнее
Автор:
, Главный редактор
4 июл. 2020 г., 15:47

Российский пилот считает, что на фоне прошлогодних неудач и непростой пятницы квалификационный результат AlphaTauri можно назвать неплохим

Даниил Квят показал 13-й результат на квалификации в рамках Гран При Австрии. Россиянин проиграл чуть больше десятой своему напарнику и чуть больше двух десятых – Себастьяну Феттелю на Ferrari.

После завершения заездов Даниил признался, что в отсутствие нескольких мелких ошибок на быстрых кругах его время могло бы быть лучше – однако не уточнил, сколько десятых или сотых стоили спортсмену эти помарки.

«Квалификация в целом прошла нормально – хотя, если честно, не могу назвать свои круги идеальными. Я сделал несколько ошибок и потерял на этом какое-то количество времени. Но результат не так уж плох – на фоне того, что обычно машины нашей команды не очень быстры на этой трассе и что пятница была для нас достаточно сложной.

Вчера нам пришлось попотеть, чтобы как следует настроить машину – и сегодня мы, наверное, выжали из нее все, на что она способна, – цитирует россиянина пресс-релиз AlphaTauri. – Конечно, я бы не отказался от возможности скинуть еще пару десятых – но и сейчас доволен тем, как все складывается. По крайней мере, мы быстрее, чем были в прошлом году. И стартуем с позиций, которые позволят нам провести хорошую гонку и набрать какие-то очки».

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Своими впечатлениями от квалификации с пресс-службой команды традиционно поделился и технический директор Джоди Эггинтон.

«После непростой пятницы инженеры и гонщики хорошо поработали над тем, чтобы сделать машину быстрее – и эта работа себя оправдала. Изменения, которые мы внесли в настройки, обеспечили нужный эффект – и пилоты смогли чувствовать себя за рулем гораздо увереннее. Да, они не смогли пройти в третий сегмент – но борьба в группе середняков идет очень плотная. 12-й и 13-й результат – не то, на что мы рассчитывали. Но теперь мы, по крайней мере, знаем, над какими аспектами машины надо работать особенно активно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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