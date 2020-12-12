Квят: Когда чую запах крови – выкладываюсь сильнее

Последние несколько гонок стали своего рода «золотой осенью» Даниила Квята. Блестящий прорыв на последних кругах гонки в Имоле (когда россиянин финишировал в шаге от подиума), более чем уверенные квалификационные выступления в последних гонках. И все это – на фоне всеобщей веры в то, что в следующем сезоне напарником Пьера Гасли будет уже выходец из Формулы 2 Юки Цунода.

Однако россиянин, которому в настоящий момент 26 лет, не готов воспринимать свои выступления как прощальные. Может быть, поэтому и общение с журналистами в последние гоночные уик-энды получается у Даниила весьма насыщенным. В частности, в интервью после окончании квалификации Гран При Абу-Даби пилот AlphaTauri говорил много – и на самые разные темы.

О лучших кругах в карьере

Определенно это был один из лучших кругов. У меня нет специального рейтинга, я перед сном не расставляю свои квалификационные круги по порядку. Сейчас уже не так просто вспомнить другие столь же яркие круги. Сильный круг был в прошлом году в Барселоне, во втором сегменте. Отличная квала была год назад в Монако. В 2015 году в Мексике тоже все отлично прошло. Но круг на квалификации предыдущего этапа и нынешний обязательно попали бы в такой рейтинг. Нынешний был очень сильным и очень чистым. Он не был простым – было немало рискованных моментов, когда я проезжал по грани. Но мне он очень понравился.

О причинах прогресса в последних гонках

Не стали ли мои результаты следствием отсутствия прессинга [до этого Квят не раз заявлял, что возможность потери места в AlphaTauri по окончании сезона более чем высока]? Нет, я не думаю об этом. Пилоты Формулы 1 всегда хотят добиться успеха. Если даже этот успех не повлияет на ближайшее будущее, он может повлиять на отдаленное будущее. К тому же, пока мы не можем сказать о моем будущем ничего определенного – ведь официальных сообщений не было.

Так что, я продолжаю выкладываться, просто потому что всегда так делаю. Мы (я имею в виду себя и мою группу инженеров) в последнее время научились лучше понимать машину. Болид стал работать именно так, как я хочу. И это сказалось в том числе на скорости в квалификации, где я сейчас могу быть весьма конкурентоспособным. Не исключено, что в начале года машина подходила мне хуже, чем любая другая, с которой я начинал сезон. Но мы продолжали работать – и в Спа ситуация начала заметно меняться к лучшему. А после Имолы как будто наш предел возможностей резко отодвинулся. А я, когда чувствую запах крови, выкладываюсь сильнее.

Я никогда не опускал руки после проблем в начале сезона, не забивал на все. Легче всего столкнуться с тем, что машина тебя не устраивает – и сразу сдаться. Посчитать сезон потерянным. Я не могу так сделать – хотя, может быть, несколько лет назад такие проблемы с машиной произвели бы на меня более сильное впечатление. Сильнее сказались бы на моей скорости и мотивации. В этом году мне удалось сохранить спокойствие, удариться в работу, требовать от команды то, что мне нужно для успеха.

И нынешний сезон доказывает, что нельзя терять надежду. Когда я довел дело до конца, получил то, что требовал – эти вещи сработали, я смог поехать все гораздо быстрее. Единственное, что немного напрягает – невольно представляешь, чего мы смогли бы добиться, будь наша машина в такой форме с самого начала.

О тактике на быстром круге на «Яс-Марине»

Первый и второй секторы тут важны – но ни на том, ни на другом не получится много выиграть. Важнее всего – третий сектор. Он длиннее остальных, он состоит из множества поворотов – и именно там больше всего выигрываешь или теряешь. И с ним можно разбираться годами. И мне кажется, что я более или менее с ним разобрался только сейчас, только сейчас по-настоящему вкатился в эту трассу.

О значении тех или иных нюансов работы машины

Здесь машина должна хорошо цепляться передними колесами за трассу на входе в медленные и среднескоростные повороты. Уверенность в машине обязательно нужна, чтобы выжимать из болида максимум. Но не менее важны поведение автомобиля на торможении, обратная связь по рулю – иначе ты не можешь доверять болиду, а без этого его не вывести на максимум. И ошибка в таких условиях может стоить очень дорого. Теперь я уверен в машине с момента входа в поворот и до момента выхода из него. Знаю: машина сможет сделать то, чего я от нее требую. И это очень приятное ощущение!

Поведение задних колес тоже стало более стабильным и предсказуемым по мере доработки автомобиля и поиска идеальных настроек. Но у топ-команд с этим все еще лучше. Но мы стараемся приблизиться к ним – сейчас мы отстаем от лидеров на шесть-семь десятых, и это здорово. На такой длинной трассе это отставание не такое уж и большое.