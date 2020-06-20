Даниил Квят дебютировал в Формуле 1 в 2014 году, а в 2015-м перешел в Red Bull. В первом сезоне за основную команду он обошел по очкам в чемпионате своего напарника Даниэля Риккардо, однако покинул команду в начале 2016 года.

После двух аварий на старте Гран При России Квята вернули в Toro Rosso, заменив на Макса Ферстаппена. Тогда, как и сейчас, итальянской командой руководил Франц Тост. По его мнению, россиянин был не так плох в главной команде концерна.

«Он все равно хорошо справлялся с Red Bull, – заявил Тост в подкасте Delta Time. – А на его скором возвращении к нам сказались обстоятельства. Нельзя забывать, что Даниил перешел в Red Bull, проведя всего сезон в Формуле 1. Это очень мало, к тому же сюда он попал из GP3».

В то же время Тост не стал отрицать, что и уровень выступлений Квята в Red Bull сказался на решение команды расстаться с ним: «К сожалению, у Даниила были ошибки и провалы в Red Bull. Но это тоже связано с тем, что у него не было опыта, нужного для выступления в топ-команде, которая борется за титул».