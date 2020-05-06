Квят: Как водить машину, Марко нам не указывает

Даниил Квят стал очередным гостем Beyond The Grid – официального подкаста Формулы 1. По ходу разговора ведущий задал российскому пилоту немало вопросов, посвященных отношениям с Хельмутом Марко – спортивным консультантом концерна Red Bull.

Гонщик, который пользовался поддержкой Red Bull на протяжении большей части карьеры и сейчас выступает за одну из команд концерна, признал, что общение с Марко не всегда складывается просто. Но озвучил и ряд положительных качеств австрийского менеджера.

«Он никогда не указывает нам, как водить машину – надо отдать ему должное, – в частности рассказал Квят. – Он очень много общается с инженерами. И если проблема есть – говорит тебе суть этой проблемы. К примеру, говорит обратить внимание на прогрев шин или скорость их износа, уделить этой проблеме время на следующих тестах или следующей гонке.

Но он никогда не советует по-другому проезжать поребрик или тормозить на десять метров позже. Он хорошо понимает, в чем заключается его работа – и не пытается что-то делать за инженеров. Он очень хорош в плане того, чему стоит уделять внимание, а что надо оставить на совести соответствующих специалистов».