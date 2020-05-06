Квят: Как водить машину, Марко нам не указывает
По словам российского пилота, советник концерна Red Bull не пытается быть умнее всех своих подчиненных
Даниил Квят стал очередным гостем Beyond The Grid – официального подкаста Формулы 1. По ходу разговора ведущий задал российскому пилоту немало вопросов, посвященных отношениям с Хельмутом Марко – спортивным консультантом концерна Red Bull.
Гонщик, который пользовался поддержкой Red Bull на протяжении большей части карьеры и сейчас выступает за одну из команд концерна, признал, что общение с Марко не всегда складывается просто. Но озвучил и ряд положительных качеств австрийского менеджера.
«Он никогда не указывает нам, как водить машину – надо отдать ему должное, – в частности рассказал Квят. – Он очень много общается с инженерами. И если проблема есть – говорит тебе суть этой проблемы. К примеру, говорит обратить внимание на прогрев шин или скорость их износа, уделить этой проблеме время на следующих тестах или следующей гонке.
Но он никогда не советует по-другому проезжать поребрик или тормозить на десять метров позже. Он хорошо понимает, в чем заключается его работа – и не пытается что-то делать за инженеров. Он очень хорош в плане того, чему стоит уделять внимание, а что надо оставить на совести соответствующих специалистов».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Квят: Как водить машину, Марко нам не указывает
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты