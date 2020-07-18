Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Квалификация через
01 Часов
:
45 Минут
:
46 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
26 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
131 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Квят изменил шлем в поддержку Дзанарди

Поделились
Комментарии
Квят изменил шлем в поддержку Дзанарди
Автор:
, Ответственный редактор
18 июл. 2020 г., 10:22

Российский пилот Формулы 1 поместил на шлем наклейку со словами поддержки Алессандро Дзанарди, который продолжает сложную реабилитацию

В субботу утром пресс-служба AlphaTauri опубликовала в своем твиттере кадр из боксов, на котором изображен Даниил Квят в кокпите машины. На задней части шлема гонщика находится стикер со словами поддержки в адрес Алекса Дзанарди – Forza Alex и #KeepFightingAlex.

 

Дзанарди, бывший пилот Ф1 и двукратный чемпион CART, потерял ноги в аварии на «Лаузицринге» 19 лет назад, но смог вернуться в гонки. Итальянец выигрывал в мировом Туринге, а также завоевал четыре золотые медали Паралимпиад в соревнованиях на велосипедах с ручным управлением.

В начале июня 53-летний итальянец попал под грузовик во время неофициальной гонки по шоссе в окрестностях Сиены. Он несколько недель провел в искусственной коме, но недавно врачи начали процесс вывода Дзанарди из нее.

Читайте также:

 

Следующая новость
Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

Предыдущая новость

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

Следующая новость

На Гран При Венгрии против Racing Point подадут еще один протест

На Гран При Венгрии против Racing Point подадут еще один протест

Самое читаемое Сегодня

На Гран При Венгрии против Racing Point подадут еще один протест
Формула 1 / Формула 1
31мин

На Гран При Венгрии против Racing Point подадут еще один протест

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено
Формула 1 / Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран При Венгрии
Формула 1 / Формула 1
12мин

Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран При Венгрии

Хэмилтон лично пообщался с теми, кто не встал на колено. Среди них был Квят
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон лично пообщался с теми, кто не встал на колено. Среди них был Квят

Онлайн. Гран При Венгрии. Третья тренировка
Формула 1 / Формула 1

Онлайн. Гран При Венгрии. Третья тренировка

Главу Racing Point спросили прямо: выступят ли Перес и Стролл за команду в 2021 году? Вот что он ответил
Формула 1 / Формула 1

Главу Racing Point спросили прямо: выступят ли Перес и Стролл за команду в 2021 году? Вот что он ответил

Преимущество Mercedes в тренировках было пугающим. Это совсем не значит, что соперники безнадежны
Формула 1 / Формула 1

Преимущество Mercedes в тренировках было пугающим. Это совсем не значит, что соперники безнадежны

Как Mercedes оказался неподсудным для FIA. Анализ дела о копировании в Формуле 1
Формула 1 / Формула 1

Как Mercedes оказался неподсудным для FIA. Анализ дела о копировании в Формуле 1

Самое важное:

Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран При Венгрии
Формула 1 / Формула 1
12мин

Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран При Венгрии

На Гран При Венгрии против Racing Point подадут еще один протест
Формула 1 / Формула 1
31мин

На Гран При Венгрии против Racing Point подадут еще один протест

Квят изменил шлем в поддержку Дзанарди
Формула 1 / Формула 1
51мин

Квят изменил шлем в поддержку Дзанарди

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено
Формула 1 / Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Третья тренировка
Местонахождение Хунгароринг
Пилоты Алекс Дзанарди , Даниил Квят В Магазин
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое

1
Формула 1

На Гран При Венгрии против Racing Point подадут еще один протест

31мин
2
Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

3
Формула 1

Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран При Венгрии

12мин
4
Формула 1

Хэмилтон лично пообщался с теми, кто не встал на колено. Среди них был Квят

5
Формула 1

Онлайн. Гран При Венгрии. Третья тренировка

Последние видео

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Реверсивная решетка ГП Штирии 01:06
Формула 1

Реверсивная решетка ГП Штирии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Самое важное:

Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран При Венгрии
Формула 1

Боттас стал лучшим в третьей тренировке Гран При Венгрии

На Гран При Венгрии против Racing Point подадут еще один протест
Формула 1

На Гран При Венгрии против Racing Point подадут еще один протест

Квят изменил шлем в поддержку Дзанарди
Формула 1

Квят изменил шлем в поддержку Дзанарди

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено
Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

Онлайн. Гран При Венгрии. Третья тренировка
Формула 1

Онлайн. Гран При Венгрии. Третья тренировка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.