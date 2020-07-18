Квят изменил шлем в поддержку Дзанарди

В субботу утром пресс-служба AlphaTauri опубликовала в своем твиттере кадр из боксов, на котором изображен Даниил Квят в кокпите машины. На задней части шлема гонщика находится стикер со словами поддержки в адрес Алекса Дзанарди – Forza Alex и #KeepFightingAlex.

Дзанарди, бывший пилот Ф1 и двукратный чемпион CART, потерял ноги в аварии на «Лаузицринге» 19 лет назад, но смог вернуться в гонки. Итальянец выигрывал в мировом Туринге, а также завоевал четыре золотые медали Паралимпиад в соревнованиях на велосипедах с ручным управлением.

В начале июня 53-летний итальянец попал под грузовик во время неофициальной гонки по шоссе в окрестностях Сиены. Он несколько недель провел в искусственной коме, но недавно врачи начали процесс вывода Дзанарди из нее.