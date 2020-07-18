Квят изменил шлем в поддержку Дзанарди
Российский пилот Формулы 1 поместил на шлем наклейку со словами поддержки Алессандро Дзанарди, который продолжает сложную реабилитацию
В субботу утром пресс-служба AlphaTauri опубликовала в своем твиттере кадр из боксов, на котором изображен Даниил Квят в кокпите машины. На задней части шлема гонщика находится стикер со словами поддержки в адрес Алекса Дзанарди – Forza Alex и #KeepFightingAlex.
Дзанарди, бывший пилот Ф1 и двукратный чемпион CART, потерял ноги в аварии на «Лаузицринге» 19 лет назад, но смог вернуться в гонки. Итальянец выигрывал в мировом Туринге, а также завоевал четыре золотые медали Паралимпиад в соревнованиях на велосипедах с ручным управлением.
В начале июня 53-летний итальянец попал под грузовик во время неофициальной гонки по шоссе в окрестностях Сиены. Он несколько недель провел в искусственной коме, но недавно врачи начали процесс вывода Дзанарди из нее.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Сессия
|Третья тренировка
|Местонахождение
|Хунгароринг
|Пилоты
|Алекс Дзанарди , Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский