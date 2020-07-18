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Формула 1 / Гран При Венгрии / Аналитика

Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии

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Квят и Кими снова провалились, зато Стролл сверкнул. Герои и неудачники квалификации в Венгрии
Автор:
, редактор
18 июл. 2020 г., 15:21

Сын канадского миллиардера преподносит всем сюрприз, а экс-чемпион мира оказывается слабым звеном в самой слабой команде

Герои

Williams

Две. Машины. Williams. Вышли. Из. Первого. Сегмента. 

Больше добавить нечего.

Но если надо, то: парни Клэр явно нашли лазейку в мироздании, выехав на трассу в самый удачный момент. Условия на трассе сильно улучшились, но ее еще не успели занять соперники. Джордж Расселл и Николя Латифи пролетели по пустой трассе и показали сумасшедшие результаты. Для себя сумасшедшие. Вот бы и в гонке что-то выдали, а?

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Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Лэнс Стролл

Пока вокруг ведут дискуссии о том, почему бы Racing Point не оставить в команде Переса, подыскав сыну владельца другой кокпит, Лэнс взял ситуацию в свои руки. Квалификация все годы является слабейшим местом канадского пилота – но, кажется, ситуация меняется. По крайней мере, теперь счет в дуэли с Пересом 2-1 в пользу Стролла. 

Чтобы закрепить впечатление, Лэнсу надо еще не завалить гонку. А как мы знаем, его сильнейшая сторона – старты. Так что кто знает – может, черному Mercedes будет и не так просто отбиться от розового. По крайней мере, на первом круге.

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Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Себастьян Феттель

За последние 12 лет Феттель ни разу не оказывался ниже пятого места в квалификации в Венгрии. И даже в самый, кажется, сложный сезон за эти годы Себ не нарушил традиции. 

Пока в Будапеште Ferrari в целом смотрится посильнее себя же в Австрии – ну, а Феттель смог во второй раз подряд опередить в субботу Шарля Леклера. Учитывая, что в прошлом году восхождение Шарля началось именно с успехов в квалификации, этот параметр для Себастьяна наверняка важен. Теперь бы еще не столкнуться двум пилотам Скудерии сразу после старта. Соседство у них опасное.

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Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Неудачники 

Кими Райкконен

Последнее место. Чемпион мира на последнем месте в квалификации. Что тут еще добавить? Alfa Romeo явно оказалась не готова что к сезону в целом, что к Гран При Венгрии в частности. И в довершение всего – к сегодняшней квалификации. Итальянская команда не прибавляла даже тогда, когда это делали все. 

Сам же Райкконен на этом фоне оказался слабейшим звеном. Кими не только по-прежнему не может выйти из первого сегмента, он еще и во второй раз подряд проиграл дуэль с Джовинацци. Кажется, для Роберта Шварцмана скоро найдется место в Ф1.

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Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Даниил Квят

Грустно опять констатировать очевидное, но Квят в квалификациях этого года не тянет. Он снова был слабее Гасли, причем сразу на полсекунды, а вдобавок уступил даже Николя Латифи. В Q1 Даниил составил компанию Alfa Romeo и Haas, которые явно медленнее AlphaTauri.

Квят еще с утра жаловался на прогрев шин, тормоза, настройки... Но та же самая машина вполне нормально сработала у Пьера Гасли. По крайней мере, пока работала. А слова россиянина после сессии не внушают оптимизма: понять болид ему пока не удалось.

Неделю назад после слабой квалификации Даниил добился прогресса в гонке. Понадеемся, что трюк удастся повторить.

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Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Алекс Элбон

«А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Кажется, этим принципом описывается работа второго пилота Red Bull. В прошлом году им был Пьер Гасли, и он едва опережал соперников из Toro Rosso. Гасли вернули в старую команду, отдали его болид Элбону, и теперь... Гасли на бывшей Toro Rosso опережает Элбона на Red Bull.

Прошлый сезон Алекс завершал на хорошем боевом уровне, да и этот начал недурно – лишь по вине Хэмилтона упустил подиум в первой гонке. Но уже на Гран При Штирии Элбон отстал от Ферстаппена лет на пять. А сегодня оказался вообще парнем из другой лиги.

13-е место в квалификации на Red Bull. Ниже Джорджа Расселла. Одной этой строчки в резюме достаточно, чтобы больше не найти работу. Какую замену теперь сделает Хельмут Марко?

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Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Квалификация
Пилоты Кими Райкконен В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин , Даниил Квят В Магазин , Лэнс Стролл В Магазин , Александр Элбон
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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