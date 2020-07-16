Квят и Гасли определили цель AlphaTauri на ближайшие гонки

Даниил Квят и Пьер Гасли принесли AlphaTauri семь очков в Австрии. Сейчас команда занимает седьмую строчку в Кубке конструкторов после двух этапов чемпионата. На один балл команду из Фаэнцы опережает Renault – и именно этому коллективу, по словам Гасли, должна стараться навязать борьбу AlphaTauri.

«В целом расстановка примерно такая, какой она казалась нам после предсезонных тестов, – сказал он. – Я думаю, Racing Point оказалась чуть сильнее, чем мы рассчитывали. Как и McLaren. Она тоже чуть быстрее, чем мы думали. Renault тоже на шаг впереди нас, но я думаю, не настолько далеко, чтобы мы не могли рассчитывать с ней бороться.

Мне кажется, мы знаем, в чем надо прибавить в следующие несколько недель. У нас будут некоторые обновления, и я надеюсь, что они позволят нам сократить отставание от Renault.

Я не думаю, что с нашей машиной в целом что-то не так. Все работает как должно, но нам просто нужно развивать пакет целиком. Чуть добавить прижимной силы, механического сцепления. Плюс, нам все еще надо понять, как именно мы можем выжимать из машины максимум, потому что прошло всего две гонки.

У нас будут новые аэродинамические элементы в ближайшие несколько недель, и надеюсь, что это поможет приблизиться к соперникам».



Даниил Квят рассчитывает, что в Венгрии AlphaTauri окажется сильнее, чем в Шпильберге.

«Посмотрим, как будет вести себя машина на трассе другого типа, – сказал он. – Потом будем делать выводы.

“Ред Булл Ринг” всегда был для нашей команды сложной трассой. Так что, вспоминая историю, можно сказать, что здесь нам должно быть проще. Но честный ответ в том, что пока мы не знаем, как будет на самом деле. Потому что машина стала другой.

Посмотрим. Здесь другая трасса: больше поворотов, шикан. Мне интересно, как поведет себя машина. Я думаю, всем в команде это интересно».