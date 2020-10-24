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Квят и Феттель снова в лузерах. Герои и неудачники квалификации в Португалии

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Квят и Феттель снова в лузерах. Герои и неудачники квалификации в Португалии
Автор:
, редактор

Выбираем лучших и худших пилотов по итогам субботы в Португалии

Герои

Льюис Хэмилтон

Мы редко пишем тут про Льюиса, потому что в его очередном поуле нет ничего необычного или героического. Но с 97-м поулом в карьере вышло не так. 

Весь уик-энд Хэмилтон проигрывал Боттасу. Валттери был лучшим на всех трех тренировках, Льюис опередил его в первом сегменте, но во втором быстрее опять был финн. Первую попытку Q3 Боттас тоже провел быстрее, как и вторую. Обычно двумя попытками все и кончается, но сейчас было не так.

Выехав на вторую попытку чуть раньше, Льюис успел на последних секундах уйти на еще один быстрый круг. И на этом круге невероятным образом нашел еще пару десятых секунды, которых хватило, чтобы выиграть сессию. Иногда и шестикратным чемпионам приходится работать на пределе.

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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Шарль Леклер

Монегаск продолжает выжимать из Ferrari все, что есть в машине, и немного сверху. Что особенно эффектно смотрится на фоне бесконечных мучений его напарника. Сегодня Шарль оказался выше Феттеля на 11 позиций, но уже не это главное.

Пока трудно судить, так ли хороши обновления Ferrari, но как минимум в квалификациях Леклер заставляет верить, что Скудерия – третья сила в пелотоне. 

Сегодня Шарль смог затащить машину в третий сегмент на шинах Medium, что должно повысить его шансы завтра. А уже в Q3 Леклеру удалось обойти всех середняков, да вдобавок едва не дотянуться до Ферстаппена. Подвиг ли – не знаю, но что-то героическое в этом есть.

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Шарль Леклер, Ferrari SF1000

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Джордж Расселл

Очередная победа Джорджа над остальными пилотами тройки слабейших команд не то, чтобы удивила, но в последнее время Williams перестала казаться в этом сражении фаворитом. Последнее место Николя Латифи только подтвердило не лучшую форму команды. Но Джорджу это не помешало.

Самой последней попыткой первого сегмента британец отправил отдыхать Кими Райкконена, разом привезя финну четверть секунды. А в Q2 Джордж в довершение всего поиздевался над Ferrari, оставив позади себя Феттеля.

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Джордж Расселл, Williams FW43

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Неудачники

Даниил Квят

Тренировки получились для AlphaTauri многообещающими, но уже первый сегмент квалификации породил опасения. По крайней мере, на счет Даниила Квята. 

Q1 россиянин завершил с 14-м временем, при этом выиграв менее десятой у Расселла на Williams. Это могло показаться случайностью, учитывая, что Гасли опередил Квята более, чем на полсекунды. Но второй сегмент только подтвердил опасения. 

Квят смог прибавить, но всего на одну десятую. Этого хватило, чтобы обменять 14-е место на 13-е, но не более того. Гасли в Q2 даже сдал (в сравнении с Q1), но все равно был на четыре десятых быстрее и отправился в третий сегмент. Даниил же проиграл ему 10-ю дуэль из 12-ти. Если это вообще можно было назвать дуэлью.

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Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Лэнс Стролл

Что бы вы ни думали о Лэнсе Стролле, так сильно, как сегодня, он Пересу в этом году еще не проигрывал. После пропущенного этапа в Нюрбурге и коронавируса канадец просто развалился. 

На первой тренировке он был худшим из всех, кого можно назвать середняками. На второй столкнулся с Ферстаппеном. На третьей показал 16-е время. Возможно, беда была в настройках, но если и в них, то решения в команде не нашли. В первом сегменте Лэнс еще держался в трех десятых от Переса и на грани вылета не балансировал. Но во втором шансов у него не было.

Учитывая, что машина позволяла Racing Point бороться даже за второй ряд стартовой решетки, то вылет Стролла во втором сегменте нельзя оправдать ничем. Кроме фамилии, конечно.

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Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Лэнс Стролл, Racing Point RP20

Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Себастьян Феттель

Если бы наша рубрика выдавала призы по итогам сезона, мы бы выслали Себу «Золотого лузера». Но придется ограничиться констатацией факта: это шестое индивидуальное появление Феттеля в нижней части нашего списка. Еще два были в составе Ferrari. Восемь провалов на 12 Гран При – мощно, правда?

Сегодня Ferrari пошла на эксперимент, поставив обоим пилотам Meidum во втором сегменте. Причем подход команды не изменился, даже когда Себ стал 14-м в первой попытке. Сам он признался, что ощущения были хорошими, он собирался прибавить. Но в решающий момент не смог прогреть шины. 

Мы уже привыкли к тому, что Себ не едет в этом году на уровне Шарля. Но такого гигантского отставания четырехкратный чемпион себе позволять не должен. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Льюис Хэмилтон , Себастьян Феттель , Даниил Квят , Лэнс Стролл , Джордж Расселл , Шарль Леклер
Автор Иван Матушкин

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