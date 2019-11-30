Квят и Ferrari снова сделали это. Герои и неудачники квалификации в Абу-Даби

Герои

Льюис Хэмилтон

Необъяснимо, но факт – доминирующий в нынешнем сезоне чемпион не выигрывал в квалификациях девять раз подряд. За это время Льюис трижды стартовал со второго места, пять раз со второго ряда и даже один раз – с третьего.

В Абу-Даби казалось, что если Льюис и прервет эту серию, то первое место ему достанется не по праву победителя, а как наследство от оштрафованного Валттери Боттаса. Однако Хэмилтон собрался и устроил в квалификации настоящий хаммертайм.

Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG F1 W10 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Если поначалу еще казалось, что либо Ферстаппен, либо Леклер навяжут чемпиону борьбу, то в третьем сегменте никто не смог и близко подъехать к Льюису. В итоге он выиграл у Боттаса почти две десятых. В первой шестерке больше оказался лишь разрыв между Феттелем и Элбоном.

Вопреки традиции бросать сезон на самотек после математической гарантии титула, Хэмилтон решил в этот раз выложиться. И показал всем, кто на трассе хозяин.

Ландо Норрис

Перед заключительной квалификацией сезона был ясен расклад во всех дуэлях, кроме одной: у дуэта пилотов McLaren положение было равным – 10:10. Перед началом сезона мало кто подумал бы, что новичок Ландо Норрис сможет оказать достойное сопротивление новой испанской надежде Карлосу Сайнсу. В общем, так оно и вышло – по очкам и положению в чемпионате Карлос уверенно обставил напарника. Но вот на одном быстром круге британец сумел бросить вызов.

Ландо Норрис, McLaren MCL34 Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

Равенство в квалификационном счете было во многом обусловлено летними проблемами Сайнса, когда Норрис превзошел его четыре раза подряд. Но осенью Карлос вышел на максимальную мощность, отдавая статус лучшего из остальных лишь по независящим от него причинам (как поломка в Бразилии).

Казалось, что в Абу-Даби он довершит начатое и прихлопнет напарника. Карлос был быстрее в первом и втором сегментах. Он был быстрее в первой попытке третьего сегмента. Но потом Норрис где-то нашел нереализованный запас. Прибавил в последний момент и опередил парня на такой же машине на 23 тысячных! На решетке их разделят две позиции, а квалификационная дуэль по итогам сезона осталась за Ландо. Браво!

Серхио Перес

Штраф Боттаса изначально делал 11-е место в квалификации крайне привлекательным: стартовать предстояло в десятке, а свободный выбор шин давал преимущество над ближайшими соперниками. В итоге, за эту позицию в Q2 борьба развернулась гораздо более горячая, чем за сам третий сегмент. Судите сами – Нико Хюлькенберг стал десятым и выиграл у того же Переса 0,196 секунды. А вот самого Чеко от 14-го места Даниила Квята отделило только 0,086!

Серхио Перес, Racing Point F1 Team RP19 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Неудивительно, что Пьера Гасли проигрыш Пересу огорчил едва ли не больше, чем не выход в Q3. Что до самого Серхио, то при явном преимуществе McLaren и Renault он добился максимума. А учитывая, что в гонках мексиканец как правило прибавляет, результат можно считать однозначно успешным.

Неудачники

Ferrari

Не знаю, набирают стратегов Ferrari по объявлению, или по блату, но их результаты говорят сами за себя. В Абу-Даби у команды боеспособным выглядел лишь один пилот: Шарль Леклер на одном круге ехал гораздо лучше Себастьяна Феттеля. И если у Скудерии был шанс зацепить пусть не поул, но хотя бы первый ряд, то этим шансом был именно Леклер. Что сделала Ferrari в такой ситуации? Правильно, не позволила Шарлю провести решающую попытку в третьем сегменте.

Спортивный директор Ferrari Лоран Мекис и руководитель команды Маттиа Бинотто Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Когда Феттель не смог пойти на вторую попытку в Италии, это еще можно было объяснить неразберихой на трассе, массовым идиотизмом и саботажем Леклера. Но сегодня проблем не возникло ни у кого, кроме Ferrari! Сам Себ после сессии сказал, что его сдержал Элбон, Алекса – кто-то на McLaren, а уже сам Феттель помешал Шарлю… Но сколько веревочке не виться, очевидно одно – итальянские стратеги опять подвели своего пилота. Может, самой дорогой команде Ф1 пора найти немного денег на новых сотрудников?

Себастьян Феттель

Если Леклера подвела команда, то Феттель подвел себя сам. Весь этап он ехал так себе, и запомнился только разбитой на тренировке машиной. Однако его напарник, пройдя в третий сегмент на шинах Medium, показал, что темп-то у команды есть. А вот у Феттеля – нет.

Себастьян Феттель, Ferrari SF90 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Но даже в такой ситуации Себ должен был как минимум оказаться выше подставленного командой Леклера. Но – нет. В первой попытке он проиграл напарнику 12 сотых. А вторую испортил ошибкой на первом секторе. В итоге прибавивший в заключительной попытке Ферстаппен лишил Скудерию старта первого ряда. А Феттель проиграл квалификационную дуэль новичку команды со счетом 9-12. И это мы еще молчим про семь поулов Шарля… Может, правда стоило дома остаться?

Даниил Квят

Простите, но из песни слов не выкинешь. В Абу-Даби середина пелотона разбилась на три равных части: McLaren и Renault явно делили между собой места в десятке, Alfa Romeo и Haas могли побороться разве что за 15-е место, а вот Toro Rosso и Racing Point определяли, кто будет первым в очереди за очками. И в этой перестрелке четырех пилотов Квят оказался слабейшим.

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso Фото: Erik Junius

Перес, конечно, выделяется на общем фоне опытом и успехами, а к поражениям Даниила от Пьера Гасли мы уже, к сожалению, привыкли. Но проигрывать в квалификации Лэнсу Строллу?! Такие вещи способны перечеркнуть любое резюме. И в очереди за очками Даниил теперь последний из всех, у кого на них есть шанс.