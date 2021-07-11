В Формуле 1 близится наступление летней паузы, а значит и так называемого «глупого сезона» – времени обильных слухах о переходах пилотов из одной команды в другую. Одной из самых обсуждаемых является позиция второго пилота Mercedes: ее либо сохранит Валттери Боттас, либо займет Джордж Расселл из Williams.

Вплотную с этим вопросом связан и другой – кто заменит Расселла в Гроуве в случае его переезда в Брэкли. По данным обозревателя официального сайта Формулы 1 Лоуренса Барретто, у Williams есть шесть основных кандидатов.

Первым из них считается как раз Боттас. Если Mercedes решит заменить финна на Расселла, самым логичным шагом для него станет возвращение в команду, где он начинал свою карьеру.

Да, в таком случае Боттасу придется из лучшей команды прошлого сезона уйти в худшую. Но учитывая глобальную смену технического регламента в 2022 году, можно ожидать от Williams резкого улучшения формы.

Другим кандидатом является еще один бывший пилот Williams Нико Хюлькенберг. Немец второй сезон подряд без места в Формуле 1, но остается резервистом Aston Martin, за которую провел три гонки в прошлом году в качестве замены.

Третьим претендентом на кокпит Williams называют россиянина Даниила Квята. Бывший пилот Red Bull и AlphaTauri сейчас, как и Хюлькенберг, работает резервным пилотом – в Alpine.

Также называется имя Пьера Гасли. Гонщик AlphaTauri уже и сам признавал, что им интересуются другие команды. Правда, француз своей целью называет возвращение в Red Bull, а сейчас его связывает контракт с австрийцами как минимум еще на один сезон, из-за чего его переход в Williams кажется наименее вероятным.

Наконец, еще двумя претендентами на переезд в Гроув являются два воспитанника Williams – Джек Эйткен и Дэн Тиктум. В этом году оба выступают в Формуле 2. Тиктум занимает пятое место в чемпионате, а Эйткен – 20-е.

Кстати, есть вероятность, что в Williams освободится не одно, а сразу два места. Николя Латифи все полтора года в команде безоговорочно проигрывает борьбу Расселлу, а сам Williams перестал так сильно, как прежде, нуждаться в деньгах его отца, бизнесмена Майкла Латифи. Контракт канадца на 2022 год пока не подтвержден, так что его увольнение также остается реальным.