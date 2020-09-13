Квят и еще 11 гонщиков получили предупреждения за аварию на рестарте

В момент возобновления борьбы после машины безопасности Валттери Боттас, возглавлявший гонку, решил начать ускорение в последний момент. Из-за этого в задних рядах произошло столкновение, приведшее к четырем сходам.

Изучив его детали, судьи сочли, что 12 пилотов, включая Даниила Квята, будут предупреждены, но никакие более строгие санкции не требуются.

Это значит, что протокол гонки в Муджелло останется неизменным.

Вот кто получил предупреждения: Кевин Магнуссен, Даниил Квят, Николя Латифи, Алекс Элбон, Лэнс Стролл, Даниэль Риккардо, Серхио Перес, Ландо Норрис, Эстебан Окон, Джордж Расселл, Антонио Джовинацци, Карлос Сайнс.

Всем им вменено нарушение статьи 39.13 Спортивного регламента Ф1, где сказано: «[С момента объявления рестарта] темп задает пилот первой машины. Во избежании инцидентов он обязан двигаться, избегая беспорядочных ускорений или торможений, а равно иных маневров, которые могут представлять опасность для других гонщиков или помешать рестарту».

В решении судейской коллегии Гран При Тосканы говорится: «Судьи пришли к выводу, что первопричиной инцидента стало непоследовательность указанных гонщиков в использовании тормоза и газа на пути из последнего поворота по стартовой прямой.

Судьи приняли во внимание особенность расположения контрольной линии (линии финиша – прим.ред.) на этой трассе и желание пилотов получить преимущество на рестарте.

Однако инцидент продемонстрировал необходимость осторожности в момент рестарта. Также было отмечено, что имел место несомненный эффект домино, который усиливался по мере продвижения к хвосту пелотона.

Мы также отметили, что некоторые гонщики могли избежать столкновения, если бы не следовали вплотную за соперником впереди. Поступая так, они фактически перекрывали себе обзор.

Предупреждение выбрано в качестве меры наказания, так как никого, по мнению судей, нельзя полностью или преимущественно назвать главным виновником.

Также было отмечено, что пилот машины №77 (Валттери Боттас) и другие пилоты, не указанные в списке, действовали в рамках правил. Пилот машины №77 по регламенту имел право диктовать собственный темп».