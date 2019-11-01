Квят: Гран При Мексики был одним из лучших для меня в сезоне
По словам Даниила Квята, в Мехико ему удался «один из лучших» Гран При по ходу всего сезона – даже несмотря на то, что по его итогам россиянин не заработал очков.
В протоколе Гран При Мексики россиянин был классифицирован 11-м – после того, как на последнем круге столкнулся с Нико Хюлькенбергом в споре за девятую позицию. До этого россиянин впервые с этапа в Монако пробился в финальный сегмента квалификации, а потом на протяжении всей дистанции боролся за место в очковой зоне.
«Пилоты McLaren были на той же стратегии, что и мы, и мы опередили их чисто и без проблем, – сказал Квят про свою гонку в Мексике. – Было бы очень тяжело бороться за седьмое или восьмое место из-за стратегии, потому что мы были вынуждены остановиться [после старта на шинах Soft]. Но мой темп на протяжении всего уик-энда был великолепен.
Мне кажется, у меня не было настолько сильного уик-энда уже давно. Если говорить в целом, то этот получился одним из лучших за год. Я очень доволен. У меня был очень хороший хороший темп в пятницу, потом снова отличный в субботу и супер-хороший в гонке.
В Спа и Монце мы тоже были сильны. Потом были некоторые проблемы, но Мексика получилась хорошо. Я надеюсь, мы продолжим в том же духе и так же проведем оставшиеся гонки».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Автор
|Олег Карпов
Квят: Гран При Мексики был одним из лучших для меня в сезоне
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