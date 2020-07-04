Российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят выразил недовольство современными трассами. Спортсмен указал на стерильность новых автодромов. В качестве позитивного примера уфимец назвал Имолу, которая претендует на включение в календарь Ф1 в 2020 году. До 2006 года на этой трассе проходил Гран При Сан-Марино.

«Имола – великолепный автодром, – заявил Квят. – Я знаю это по прошлому опыту выступлений здесь. Ездить по этой трассе – одно удовольствие. Это автодром старой школы: на нем много кочек, а поребрики не оставляют шанса на ошибку.

Мы могли бы поучиться у Имолы вместо того, чтобы делать все трассы одинаковыми.

Сейчас на каждом автодроме стараются установить один и те же бордюры, а гонщики и команды страшно боятся кочек. В итоге все трассы пытаются сделать идеальными. Это неправильный путь для Формулы 1 и для автоспорта в целом.

Муджелло – еще один шикарный автодром. Я ездил на нем пару лет назад. Было бы здорово включить оба в календарь Формулы 1: это действительно нестандартные высокоскоростные трассы. Посмотрите на поворот Аква Минерали в Имоле: вход в него очень быстрый. Адреналин в этом месте зашкаливает».

Доводы Квята поддержал его партнер по команде AlphaTauri Пьер Гасли: «Имола – один из моих любимых автодромов. Здесь я испытал самые незабываемые эмоции от управления болидом Формулы 1.

Это старая трасса с маленькими зонами вылета: тут по-настоящему чувствуешь, что едешь на пределе возможностей машины. И по-настоящему рискуешь, проходя повороты на высокой скорости. Местная энергетика сравнится только со Спа-Франкоршамом».

Формула 1 приезжала в Имолу с 1980 по 2006 год. С сезона-2007 на территории Италии проходит только один Гран При Ф1 – в Монце. Из-за отмены существенного числа гонок в 2020 году по причине карантина Имола и Муджелло попали в число кандидатов на включение в график Формулы 1 осенью.

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