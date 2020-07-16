Квят: Феттель адаптируется среди середняков, как Райкконен

Накануне Гран При Венгрии в паддоке появились сообщения о переходе Себастьяна Феттеля в Racing Point со следующего года. Если это произойдет, немец может впервые с 2008 года оказаться не в одной из топ-команд.

Однако российский гонщик Даниил Квят, которому в свое время довелось вернуться из Red Bull в Toro Rosso, считает, что Феттель привыкнет к новой для себя ситуации. В пример немцу Квят поставил его экс-напарника по Ferrari Кими Райкконена, который с прошлого года выступает за Alfa Romeo.

«Я думаю, Феттель адаптируется, как Кими в Alfa Romeo, – сказал Квят. – Для него это не стало большой проблемой. Думаю, и для Себа не станет. Можно адаптироваться и к езде среди лидеров, и к борьбе в середине. Главное выжимать из машины максимум, а в этом он хорош».

С Квятом согласился и его напарник Пьер Гасли, который лишился места в топ-команде в прошлом августе.

«Учитывая опыт Себа и тот уровень, на котором он сейчас выступает, думаю, у него не возникнет никаких проблем, – сказал Гасли. – Да, в последние десять лет он чаще всего был впереди, а там проходит поменьше сражений, чем в середине. Тут, пожалуй, побольше борьбы колесо в колесо. Но такой пилот как Себ, с четырьмя чемпионскими титулами, не должен испытать проблем, если окажется здесь»