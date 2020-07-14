Квят: Ferrari сможет быстро все исправить

Даниил Квят оценил, сможет ли Ferrari выйти из кризиса. Российский пилот в 2018 году работал в Скудерии пилотом по развитию; теперь уфимец считает, что команда из Маранелло может быстро вернуться в число лидеров несмотря на проблемы на старте сезона-2020.

В понедельник после Гран При Штирии Даннил Квят побывал в студии австрийского телеканала Servus TV, где в частности ответил на вопрос о текущем положении дел в Ferrari.

«Если честно, я с удовольствием вспоминаю время в Ferrari, – сказал россиянин. – У меня там был спокойный год, мы вместе работали над машиной. Что тогда меня впечатлило, так это их способность исправить ситуацию в кратчайшие сроки. У них была сильная машина в том году, но сезон начался не слишком здорово. Меня поразило, как быстро они смогли прибавить.

У них был очень сильный отдел развития машины. От одного теста к другому мы делали большие шаги вперед. Все функционировало очень здорово. Вся команда работала сообща.

Честно говоря, я не знаю, что идет не так сейчас. С тех пор, как я там работал, уже прошло какое-то время, а в Формуле 1 все очень быстро меняется. Но мне нравится эта команда: у них есть страсть, у них есть ресурсы, у них сильные инженеры.

Да, сейчас они столкнулись с проблемами, но я думаю, это может быстро измениться. Если они будут продолжать работать, будут смотреть вперед, привозить обновления, то быстро вернут себе форму».

После двух первых этапов чемпионата Ferrari занимает только пятое место в Кубке конструкторов. AlphaTauri Квята идет седьмой.