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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Квят: Этот круг – мой лучший круг в Формуле 1!

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Квят: Этот круг – мой лучший круг в Формуле 1!
Автор:
, Главный редактор

Россиянин воспринимает свои успехи в последних гонках сезона как фундамент для возможного возвращения в Ф1 в 2022 году

Даниил Квят назвал круг, который обеспечил россиянину 7-е место на стартовой решетке Гран При Абу-Даби, лучшим за все время своих выступлений в Формуле 1.

«Я не очень люблю такие заявления, но думаю, этот круг был лучшим за вообще все время, что я провел в чемпионате мира», – сказал пилот AlphaTauri сразу после окончания квалификации в интервью британскому телеканалу Sky Sports.

Квят во второй раз подряд опередил в квалификации своего напарника Пьера Гасли, которому по итогам сезона уступил в квалификационных противостояниях со счетом 4:13. Журналисты Sky Sports не преминули поинтересоваться, с чем связан столь заметный прогресс россиянина.

«Просто в конце сезона мы как следует разобрались с машиной, с тем, как с ней работать, – ответил Даниил. – Во второй половине сезона дела у нас стали налаживаться, а в последних гонках все стало еще лучше. Что-то просто щелкнуло, встало на свои места, и мы стали очень хорошо работать с машиной. Я понимаю, чего от нее хочу, я это получаю – и благодаря этому по субботам я еду по-настоящему быстро».

Квят назвал успехи в последних гонках этого сезона неплохим фундаментом для возможного возвращения в Формулу 1 в 2022 году, чем тут же спровоцировал новые вопросы о ситуации с составом AlphaTauri. «Сейчас все о будущем знает лишь доктор Марко, – пошутил в ответ пилот. – Может быть, он там прямо сейчас решает все переиграть и оставить нынешний состав на следующий год».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

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