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Формула 1 / Гран При Айфеля / Новости

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве

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Квят: Элбон просто потерялся в пространстве
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Российский пилот AlphaTauri добрался до финиша на 15-м месте – после столкновения в гонке с Алексом Элбоном.

Пытаясь обойти Даниила Квята на 17-м круге Гран При Айфеля Алекс Элбон слишком агрессивно сместился на гоночную траекторию, завершая маневр, и в результате сломал переднее антикрыло AlphaTauri россиянина.

Судьи наказали гонщика Red Bull за этот маневр пятисекундным штрафом, однако потери самого Квята оказались куда более серьезными. Ему не только пришлось целый круг затем ехать по трассе без переднего антикрыла, но при этом и другие элементы его машины были повреждены.

«Я полагаю, он просто потерял ориентацию в пространстве, – сказал Квят после финиша. – Он просто не понял, куда ведет свою машину, и в итоге сломал мое переднее крыло, нанеся сильные повреждения.

В результате поломки крыла затем было повреждено и днище, тормоза, система охлаждения. В этот момент вся моя гонка была по сути разрушена.

Затем у меня просто не было темпа, потому что машина была слишком сильно повреждена в результате этой аварии».

Сам Элбон сошел с дистанции спустя несколько кругов после столкновения – команда зазвала его в боксы из-за предполагаемой проблемы с силовой установкой.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Гонка
Пилоты Даниил Квят , Александр Элбон
Автор Олег Карпов

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